Hosszú út a negyedik aranyéremig

Tíz esztendeje sűrű volt ezekben a napokban az egerszegi szurkolók programja, hiszen a ZTE FC labdarúgó csapata 2010. május 26-án a labdarúgó Magyar Kupa-döntőjét vívta Budapesten, ahová másfél ezer egerszegi drukker utazott el, de közben már tartott a férfi kosárlabda bajnokság döntője is a Zalakerámia-ZTE KK és a Paks között. Ami nem sikerült a ZTE FC futballistáinak, az 2010. május 28-án a ZTE KK kosarasainak igen: idegenben ünnepelhették az újabb sikert, hiszen Pakson megnyerték a bajnokságot.

Amikor a ZTE FC futballistái azon a szerdai napon a Puskás Ferenc Stadionban léptek fel a ZTE-szurkolók abban reménykedtek, hogy „aranyhét” köszönt rájuk. A DVSC elleni 3-2-re elveszített kupadöntő után kiderült, hogy mindkét csapat nem nyerhet, de a Zalakerámia-ZTE KK kosarasai ekkor már 2-1-re vezettek a Paks elleni aranycsatában. Ám, hogy miként is jutott el eddig a Völgyi Péter vezetőedző és Patonay Imre szaktanácsadó által irányított csapat, ez is megér pár mondatot.

A Zalakerámia-ZTE KK a 2008-2009-es szezont hosszú idő után éremmel (bronzzal) zárta. Jó csapat alakult, amelyet persze mindenki a szűken vett legjobbak közé várt. Az alapszakaszban Göcsej Expresszként„ is emlegetett ZTE KK szó szerint menetelt. A bajnokság 22. fordulójában is győzött, így százszázalékos mérleggel állt, ami példa nélküli volt a magyar élvonalban. A 23. fordulóban Szolnokon szenvedte el a csapat az első vereségét, aztán még a Paks otthonában is kikapott egyszer, így 24/2-es mérleggel zárta elsőként az alapszakaszt. Következett a rájátszás, de előbb a Magyar Kupa döntője, melyben áprilisban a Falco KC legyőzésével negyedik MK-sikerét aratta a Völgyi-legénység.

A bajnoki rájátszásban előbb a Sopronon lépett túl a ZTE KK 3-0-as összesítéssel, majd következett az elődöntő a Szolnok ellen, de ezt az akadályt is 3-0-val vette a csapat. A másik ágon a Paks a Körmendet verte, így május 19-én a Zalakerámia-ZTE KK és a Paks megkezdte az aranycsatát. Zalaegerszegen. Erre az időszakra már igazi kedvencek lettek a zalai kosarasok, az irányító Louis Hinnant, a pontgyáros Calvin Watson, a center Kyle Wilson és Trepák Zoltán és a szezon közben érkezett Chad Timberlake. Ám a zalai magot talán még jobban szerette a közönség. A csapatkapitány Kámán Tamás, Tóth Ádám Gáspár Dávid, Simon László, Baki Gergely mind saját nevelésű kosarasok voltak, itt lettek élvonalbeli játékosok. A fiatalabb korosztályt a szintén egerszegi Horváth Balázs és Bödör Bence képviselte és a Bajáról érkezett Délity Bence. Szóval, május 19-én 3000 néző előtt az első ”csapást„ bevitte a ZTE KK, 75-56-ra győzött Egerszegen, majd május 22-én Pakson a hazaiak 81-79-re bizonyultak jobbnak. Május 25-én, újra hazai pályán a ZTE KK 68-59-re újra győzött, egy lépésre került az aranytól.

2010. május 28, Paks, 20 óra. Aki csak tehette (és jegyhez jutott, ám voltak, akik anélkül is útra keltek) Paks felé vette az irányt a ZTE KK hívei közül, hiszen érezni lehetett. Ez a csapat képes rá, hogy lezárja a párharcot. A Horváth Imre vezette paksiaké is nagyon erős együttes volt, benne a válogatott óriása, Gulyás Róberttel, vagy Horváth Ákosssal és Mészáros Zalánnal, de a ZTE-nél volt már a lélektani előny. A hangulat pazar volt a paksi csarnokban is, a ZTE szurkolói összezsúfolódva várták a csatát és nem spóroltak a hangjukkal. Jobban kezdett a Paks (21-9), de zárkózni kezdett a ZTE KK, viszont a szünetben a hazaiak vezettek 35-31-re. A második félidőben viszont a ZTE KK már szenzációsak kosárlabdázott, átvette a vezetést és ekkor már nem lehetett megállítani. A vége 67-60-as zalai győzelem, amivel 3-1-es összesítéssel bizonyult jobbnak a címvédő Paksnál.

A Zalakerámia-ZTE KK története során negyedszer lett bajnok, óriási ünneplés kezdődött már Pakson. Az garantálható volt, hogy a hazaút is hosszú lesz, nem volt olyan megálló az úton, ahol ne lehetett volna találkozni ünneplő zalai drukkerekkel, akik kísérték hazafelé a ZTE csapatát szállító busz. A Dísz-téren pedig hajnalig tartó fieszta következett, az ünnepségsorozat pedig még napokig tartott.

A siker másnapján Kámán Tamás csapatkapitány lapunknak így nyilatkozott:

-Egy ilyen szezon után, amiben rekordokat döntöttünk nem csúszhatott ki a kezünkből az aranyérem. Szenzációs érzés, hogy végre én is átélhettem azt, amit a klub nagy öregjei annak idején megtapasztaltak: bajnokok vagyunk! A szurkolók fantasztikusak, azt gondolom, nem csak mi, ők is feltették az i-re a pontot ezzel a rajongással.

Az biztos, hogy a ZTE KK is tervezte, hogy megemlékezik a kerek évfordulóról. Akkor, 2010-ben a három fős elnökségnek dr. Kelemen Péter volt a vezetője, mellette dr. Báros László és dr. Kovács Gábor irányította a klubot. Előbbi kettő most is tagja a klub társadalmi elnökségének, amit napjainkban dr. Gyimesi Endre vezet.

– Tíz év elteltével is csodálatos emlékek ezek, s talán nem is a csak a bajnoki cím, hanem az odavezető út az, ami felejthetetlen – mondta el megkeresésünkre a tíz évvel ezelőtti eseményekről dr. Kelemen Péter. – Mert minden az előző szezonnal kezdődött, amikor már bronzérmes lett a csapat. Remek társaság volt, melyben hatalmas összetartó erő működött a pályán belül és azon kívül is. Minden téren tehetséges emberek szolgálták a klubot. A tíz évvel ezelőtti egyelőre az utolsó bajnoki címe a csapatnak és a legutóbbi kupagyőzelem is abban az évben született meg. Szerettük volna, hogy együtt legyen a régi csapat és újra eltöltsünk egy napot közösen a tízéves évforduló kapcsán, de a vírushelyzet másként rendelkezett… Viszont nem mondtunk le végleg a méltó megemlékezésről. Ezek a játékosok és edzőik is megérdemlik, hogy megint együtt legyenek a szurkolókkal. Csak a találkozó időpontja az, ami egyelőre még nem ismert.