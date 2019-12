Értékelik az őszi szezont a megyei bajnokság I. osztályának edzői (I.)

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az őszi zárást követően arra kértük a megyei labdarúgó-bajnokság I. osztályában dolgozó edzőket, hogy értékeljék csapatuk őszi teljesítményét. Összeállításunk első részében a mezőny első felében végzett csapatok (1–8. helyezettek) szakvezetői összegeznek, holnapi számunkban következnek a többiek (9–15. helyezettek).

1. Csács-NSE

Kovács László: – A tavalyi gyengébb szereplés miatt az idei évben egy erősebb kerettel vágtunk neki a bajnokságnak. Kilenc új játékos érkezett, a felkészülésünk aránylag jól sikerült. Az első nyolc mérkőzést győztesen vívtuk meg, ebben a sorozatban a Gellénháza volt az a csapat, amelyik az első nyolc hely valamelyikét foglalta el az őszi zárást követően. A szezon második felében erősebb ellenfelekkel játszottunk, illetve iskolai, munkahelyi elfoglaltságok, valamint sérülések miatt gyengébben szerepeltünk. Összességében úgy gondolom, hogy nem kell szégyenkeznünk. Kiélezett bajnokságra lehet készülni, a megyében nagyon erős és jó csapatok vannak, bizonyítja ezt a megyeválogatott jó szereplése is. A csapatomtól egyébként a mérkőzéseken való dominálást, a támadószellemet és a stabilitást vártam, amit úgy érzem, elég jó százalékkal vissza is kaptam. A célunk az 1–3. hely volt, amit teljesített is az együttes.

2. Kinizsi Gyenesdiás

Kocsis Norbert: – Nyáron az első hat hely elérését tűztük ki magunknak. Emellett célunk volt még egy olyan játékstílust kialakítani, melyben dominánsak tudunk lenni minden mérkőzésen, saját játékunkat játszani, ellenféltől függetlenül. Mindkét vállalást sikerült megvalósítani, hiszen a dobogón tudunk telelni, valamint a taktikánk, stílusunk működött az ősz folyamán, még azokon a mérkőzésen is, ahol nem győztesen hagyhattuk el a pályát. Az eredményességről annyit: bravúrként kezeljük a jelenlegi helyezésünket, de abszolút nem szállunk el tőle. Tudjuk, hogy csapatunknak minden edzésen, minden meccsen rengeteget kell dolgozni annak érdekében, hogy sikeresek tudjunk maradni. A legtöbbször szerepelt kezdőcsapat átlagéletkora 23 év, rengeteg rutint, tapasztalatot kell még szereznünk hosszú távon. De azt gondolom, hogy jó úton járunk, egy tartalmas, szép őszi szezont tudhatunk magunk mögött.

3. Olajmunkás Gellénháza

Bencze Péter: – Úgy kezdtük el a szezont, hogy a tavalyi csapatból négy meghatározó játékos távozott, ezért megpróbáltunk olyan fiatalokat beépíteni, akiknek igenis van kedve focizni, és nem csak a PlayStation világát választja. Az eredmények eddig minket igazolnak. Jó szellemű fiatalokat sikerült beépíteni az együttesbe, de a csapat magja is nagyon sokat tett hozzá az őszi sikeres teljesítményhez, és mindig volt olyan játékos, aki, amikor kellett, remekelt. Igazán akkor lennék elégedett, ha a bajnokság végére is meg tudnánk tartani ezt a valóban jó eredményt. A mezőnyben van 8–9 olyan csapat, amely bárhol, bármikor nyerhet, és ez jót tesz az amatőr focinak. Addig is kívánok mindenkinek jó pihenést és kellemes ünnepeket!

4. Tarr Andráshida SC

Dobos Sándor: – Nagyon fiatal csapattal vágtunk neki a bajnokságnak, amely két fronton volt érdekelt az ősszel. A felnőtt és az ifjúsági keretünk ugyanis együtt készül, a hét végeken a fiatalabbaknak gyakorlatilag két meccs jut. Pillanatnyilag a negyedik helyen állunk, öt ponttal lemaradva a dobogósoktól. Ez a különbség, úgymond még lőtávon belül van, ám jelenleg nem az a realitás, hogy ebben a bajnoki évben szálljunk harcba a bajnoki címért. A csapat tagjai ugyanakkor ambiciózusak, tehát semmiről nem mondtunk le a félidőben. A megyei bajnokságban szereplő csapat mellett az NB III-as ifjúsági pontvadászatban vitézkedő együttesünk is jól teljesített, hiszen mindössze egy góllal kevesebbet lőve szorult csoportjában a második helyre a bajnokság első fele után. Ha ezt is nézem, akkor elégedett vagyok a pozíciónkkal, s attól függően, hogy az idősebbek közül mennyien vannak a pályán, együttesem átlagéletkora a bajnoki meccseken általában 19 és 21 év között van. Azt gondolom, hogy jó őszön jutottunk túl.

5. Femat Csesztreg

Németh Imre: – A tisztességesen elvégzett nyári felkészülés után bizakodva kezdtük a bajnokságot, majd a harmadik fordulóban érkeztünk a Helsa „győztes laborjába”, amiről a Magyar Kupa-mérkőzésen már előzőleg szereztünk tapasztalatot. Az itt elszenvedett vereség és az ebből való kilábalás sajnos meghatározta az őszi idény végső helyezését is. Ezt követően is a csapat minden tagja kitartóan készült, és lassan az eredmények is jöttek. A szezon második felében nagyon színvonalas és jó mérkőzéseket játszott csapatunk. Próbáltunk lépést tartani a mezőny elején tanyázó csapatokkal, két fontos rangadón viszont a szerencse elpártolt tőlünk, hiszen büntetőket hibáztunk. Az elmúlt szezonról elmondható, hogy elkerültek bennünket a súlyos sérülések, betegségek. Örömteli, hogy sokat fejlődtek fiataljaink, akik nemegyszer csereként beállva hozzá tudtak tenni a csapatjátékhoz. Nagyon nehéz tavaszra számítunk, hiszen több riválisunkhoz is utazunk, és hazai környezetben is vár ránk néhány keménynek ígérkező találkozó. A felkészülést január közepén kezdjük szabadban, négy-öt felkészülési mérkőzés van tervben. Az alapcsapat mellett tehetséges fia­taljainknak is szeretnénk a lehetőségekhez képest még több játékpercet biztosítani.

6. Zalaszentgrót

Jankovics Péter: – A tavalyi sikeres szezon után, illetve abban a tudatban, hogy a keretünket sikerült egyben tartani, joggal vártam el a csapatomtól, hogy ismét egy sikeres őszt produkál. A felkészülésünket, illetve a bajnoki rajtunkat az ilyenkor szokásos nyaralások nagyban befolyásolták. Az első fordulóban egy rangadónak titulált meccsen a Gellénháza otthonába látogattunk, ahol erősen tartalékos csapatunk vereséggel kezdte a szezont. Több fordulónak kellett eltelnie, hogy az általam vélt legerősebb csapat összeálljon. Nem várt vereségek, illetve döntetlenek miatt nem sikerült az előre tervezett célkitűzéseinket elérni. Minden meccsen úgy léptünk pályára, hogy csak a győzelem elfogadható. Ha nem is mindig sikerült, de úgy érzem, a fiúk mindent megtettek. A keret összetétele alapján csapatunk esélyes a dobogóra és reményeim szerint ez tavasszal az edzésmunka és az eredmények tekintetében is be fog bizonyosodni. Külön öröm számomra hogy ebben a szezonban három 16 éves játékos is bemutatkozott a felnőtt csapatban, akik a Bozsik-programban nevelkedtek. A bajnokság nagyon kiegyensúlyozott, nehéz lenne megjósolni a végét. Mi már nagyon várjuk a tavaszi rajtot, de addig is jó pihenést kívánok az egész mezőnynek.

7. Szepetnek

Domján László: – A szezon előtt tudtuk, hogy ez a bajnokság sokkal kiegyenlítettebb lesz, mint az előző. Fő célunk az volt, hogy fiatal csapatunk tovább fejlődjön, és helyezésben előbbre lépjünk. Sajnos, utóbbit az ősz folyamán nem sikerült teljesítenünk, mert rengeteg egyéni hibát vétettünk a meccseken, illetve nagyon sok játékost kellett nélkülöznünk. Pozitívum viszont, hogy egy mérkőzést kivéve minden találkozón felvettük a versenyt ellenfeleinkkel. Sőt, a listavezetőt is sikerült legyőznünk, illetve leginkább rutintalanságunknak köszönhetően vesztettünk pontokat. Egy dolog nagyon fontos az előrelépéshez: sokkal több munkára lesz szükségünk! Az egyesület vezetői­nek és dolgozóinak köszönjük az egész éves munkáját, szurkolóinknak pedig a biztatást. A zalai futballkedvelőknek egyben az elkövetkezendő hetekre jó pihenést és boldog új évet is kívánok.

8. Technoroll Teskánd

Pergel Attila: – Kiegyensúlyozott bajnokságot vártam, amit bizonyít, hogy három csapat egyenlő pontszámmal áll az első három helyen. A látottak alapján megérdemelten vezetik a bajnokságot, ezek az együttesek a nyáron jól tudtak erősíteni. Ahogy a szezon elején vártam, a Teskánd a középmezőnyben végzett, számomra ez teljesen reális, elfogadható eredmény a többi csapathoz mérten. Úgy gondolom, hogy végezhettünk volna előbbre is, de az utolsó fordulókban szinte gólképtelenek voltunk. Nálunk csak három csapat rúgott kevesebb gólt, a tavaszi szezonban ezen változtatnunk kell. Viszont az mindenképpen pozitív, hogy a harmadik legkevesebb gólt kaptuk. Szintén pozitív, hogy több saját nevelésű és helyi játékos alkotja keretünket és a jövőben erre nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni. Egyúttal köszönetet mondanék az elnökségnek, szurkolóinknak és mindenkinek, aki támogatta csapatunkat. Ezúton kívánok minden csapatnak jó pihenést, kellemes ünnepeket és boldog új évet!