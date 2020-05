Bajnokként tekint az edző a csapatra

Az Olajmunkás Gellénháza csapata ha hivatalosan nem is lett bajnok, ám a megyei labdarúgó-bajnokság I. osztályában éppen az élen állt, amikor félbeszakadtak a küzdelmek. Azóta tudjuk, hogy már nem folytatódik a 2019–2020. évi futballszezon, de Gellénházán nagyon büszkék arra: ha nem is bajnokként, de az elkészített zárótabella élén az ő nevük olvasható. Bencze Péter, a csapat szakvezetője szerint együttese képes lett volna a szezon végén is az élen zárni.

– Nem lehettek bajnokok, de annak tekintik magukat? – tettük fel a kérdést Bencze Péter edzőnek, amikor megkerestük, hiszen mégiscsak a Gellénháza szerepelt a legjobban a 19 fordulóban megszerzett pontok alapján. – Húztak egy vonalat és tény, hogy mi vagyunk az elsők – válaszolta a szakvezető. – Az első négy tavaszi forduló erős volt, és mi már túljutottunk a Szepetnek, az Andráshida SC, a Zalaszentgrót és a Csács-Nemesapáti csapatán is. Talán most álltunk a legközelebb ahhoz, hogy megnyerjük a megyei bajnokságot, hiszen a télen is jól erősítettünk. Én bajnokként tekintek a csapatra, az már nem a mi hibánk, hogy nem kapunk érmeket. – Ha pedig kértek volna NB III-as licencet, akkor most a harmadik vonal küzdelmeire készülhetnének, hiszen ebben a különleges helyzetben, a megyei bajnokok osztályozók nélkül felkerülnek… – Azért nem kértünk licencet, mert a megyei csapatok közül minket támogat a legkevésbé a helyi önkormányzat. Az infrastruktúránk sincs meg, összességében pedig úgy nem lehet komolyabban tervezni, ha nincs mögötted még nagyobb súllyal az önkormányzat. – Egyébként szeretnének előbbre lépni? – Nézze, én mint edző és a játékosok nagyobb része is úgy volt, úgy van vele, hogy jó lenne. Amennyiben stabilabb és jobb a háttér, kipróbáltuk volna magunkat magasabb szinten is. – Ha már itt tartunk: a Gellénházánál cél volt a bajnoki cím? – Az ősszel fiatalítottunk, igazoltunk két-három fiatalabb labdarúgót és két rutinosabbat. Azt mondtuk az elején, hogy legyünk benne az első hatban. Aztán az ősz olyan jól sikerült, hogy a pontszámok alapján holtversenyben az elsők voltunk a Csács-Nemesapátival és a Gyenesdiással együtt. A télen még igazoltunk két rutinos futballistát, mert ilyen jó esély arra, hogy bajnokok legyünk, nem sokszor adódik. Ha a bajnokság elején valaki azt mondta volna, hogy tíz fordulóval a zárás előtt mi leszünk az elsők, akkor kinevetem. Extrán teljesítettek a srácok, ezért is vártuk volna a bajnokság végét… Amíg nem lett bejelentve, hogy lezárják a sorozatot, a játékosok is sorra hívtak, mit tudok, lesz-e folytatás. – Voltak azért riválisok is, hiszen a Csács-Nemesapáti mindössze egy ponttal volt lemaradva. Mit gondol, meg tudták volna őrizni az első helyet? – Én úgy érzem, hogy igen. A vezetőink a háttérben dolgoznak, nem kapkodnak, nem szól senki bele az edző munkájába, a játékosok pedig végzik a dolgukat. Nyugodtan lehet így építkezni, és ez jó, mert nem zavarja semmi az eredményességet. – Egyébként most, hogy lehet már edzéseket tartani, készülnek? – Nem edzünk. Amikor meglesz az új bajnokság kiírása, akkor elkezdünk majd készülni. Addig mindenki egyedül edz és tartja magát formában. A bajnoki rajt előtt hat-hét hetes programot állítunk össze, hogy felkészülve várjuk az új bajnokság rajtját, várhatóan augusztusban. Jelenleg a pályánkat újítjuk fel, gyepszellőztetést és gyepszőnyegezést végzünk. Jómagam hatodik éve vagyok Gellénházán edző, és mindig az élmezőnyben akartunk lenni. Most a bajnoki címre is esélyünk volt, és szeretnénk együtt tartani a csapatot. Persze, az első feladat majd az lesz, hogy amikor újra találkozunk, megpróbáljuk újra hozzászoktatni a csapatot a futballhoz. Sok idő telik majd el, hogy újra együtt eddzünk. – Végezetül árulja el, mi a véleménye az MLSZ döntéséről, hogy így zárta le a bajnokságot? – Én teljesen jó döntésnek tartom, hiszen az amatőr futballt teljesen el kell választani a profitól. Itt a játékosok dolgoznak, s ha valaki elkapta volna a vírust a meccseken történő érintkezések miatt, akkor nem tudott volna menni dolgozni. Bármennyire is fáj a szívünk, jól döntött az MLSZ, függetlenül attól, hogy a mi bajnokságunkban mi veszítettük a legtöbbet.