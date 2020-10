A ZTE KK már játszana…

Ha árnyaltan kellene fogalmazni, akkor „döcög” a hazai élvonalbeli kosárlabda-bajnokság, ám az eddigi tapasztalatok alapján teljesen átláthatatlan az egész. Különösen a férfi vonalra igaz mindez, ahol a hét végén mindössze két bajnoki találkozót tudtak megrendezni. A Zalakerámia-ZTE KK még nem lépett pályára az új idényben, bár ha változtatnának a jelenlegi előírásokon, akkor az egerszegiek akár már a jövő héten meccset játszanának.

A Zalakerámia-ZTE KK még nem tudta elkezdeni a bajnokságot, hiszen az első fordulóba kiírt mérkőzése a PVSK csapatánál jelentkező koronavírus-fertőzés miatt maradt el, aztán mire következhetett volna a bemutatkozás, akkor az egerszegieknél lett hat fertőzött… A tíznapos karanténból a múlt héten „szabadult” a csapat, Ante Nazor vezetőedző irányításával már edz az együttes – már aki edzhet…

Hétfőn Stárics Kornélt, a ZTE KK ügyvezetőjét kerestük annál is inkább, mivel a jelenlegi állás szerint és a mostani tapasztalatokkal nem valószínű, hogy ez a bajnoki sorozat sokáig folytatható lenne. A megoldást természetesen nem az egerszegi sportvezetőnek kell megadni, s nem is ezért kerestük, hanem azért, hogy ossza meg velünk a klub álláspontját. Elöljáróban Stárics Kornélt arról kérdeztük, hogy pillanatnyilag mi a helyzet az együttesnél.

– A fiúk edzenek, de nem teljes létszámban – válaszolta Stárics Kornél. – A hat megfertőződött kosaras közül négy játékosnak nem voltak tünetei, kettejüknek igen. A négy fiú közül az újabb teszt kettőnél már negatív értéket mutatott, kettőnél viszont továbbra is pozitívat. A két tüneteket is produkáló játékosunknak az újabb teszt­eredménye kedden lesz ismert.

A jelenlegi szabályok szerint az első negatív teszttől számított negyedik héten kaphat ismét sportorvosi engedélyt az a játékos, aki tünetmentes volt és átesett a kötelező orvosi vizsgálatokon, a tüneteket mutatóknál ez hat hét. A ZTE KK azért nem tud játszani, mert a hat fertőzött kiesésével a keret létszáma nyolc főnél kevesebb. Innentől kezdve várni kell, s a többi csapat is hasonló gondokkal küzd. Sorra halasztják a meccseket, a hét végén már az ötödik fordulót rendezték (volna) a férfi NB I. A csoportban, ami 35 mérkőzést takar, de eddig mindössze tizenhármat játszottak le…

A klubok is megoldást remélnek Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkára egy nyilatkozatában már tett utalást arra, hogy keresik ennek a lehetőségét.

– Hivatalosan még nem kaptunk tájékoztatást, de mi is azt szeretnénk, ha játszhatnánk – válaszolta felvetésünkre Stárics Kornél, hogy mi a ZTE KK álláspontja ez ügyben. – A jelenlegi szabályokon, előírásokon kellene ehhez változtatni. Az, hogy négy-hat hétre kiesnek játékosok, ez megakasztja a munkát és a bajnokságot is. Mi például már a jövő héten is pályára lépnénk, akár foghíjasan, csak legyenek mérkőzések. Ebben a bajnokságban az eredmény szinte másodlagossá vált, a legfontosabb az lenne, hogy a mérkőzéseket le tudják játszani a csapatok. Ez biztosíthatná, hogy financiálisan ne kerüljön mindenki nehéz helyzetbe.

Egyelőre mindenki vár, a ZTE KK hétfőn is edzett, már aki edzhetett. Viszont játszani is kellene…