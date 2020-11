A ZTE FC II. szakmai célokat teljesít a futball NB III.-ban

A labdarúgó NB III. Nyugati csoportjának 16. fordulójában az élbolyhoz tartozó együttesek vendége volt a mezőny mindkét zalai tagja.

A ZTE FC II. három vereség után látogatott Tatabányára, és nem tűnt kifejezetten esélyesnek. Ám elhozta a három pontot, ami köszönhető annak is, hogy Bozsik József vezetőedző számíthatott az első csapat keretéből visszajátszókra.

A ZTE FC a nyáron azért is döntött második csapat indítása mellett, hogy rendszeres játéklehetőség nyíljon a klub fiataljainak, illetve az első keretből azoknak is, akiknek szükségük van erre. Év közben előfordult, hogy a sorsolás nem „engedte” ezt, amikor a ZTE mindkét csapata egyazon napon lépett pályára. Ezúttal viszont „kerülték” egymást, így Tatabányán Tajti Mátyás, Dragóner Filip, Kun Bertalan és Kovács Barnabás is ott lehetett a pályán az első csapat közvetlen keretéből.

– A Tatabánya jó csapat, számomra pedig egy kis nosztalgia is vegyült ebbe a látogatásba – mondta a 2-1-es sikerről Bozsik József. – Korábban három és fél évet itt dolgoztam, és a keret kétharmadával utánpótlásszinten még játszottam. Jól jött most, hogy voltak visszajátszóink, ami masszívabbá tette a csapatot. Ez kell a fiataloknak, hiszen nekik még nincs meg a kellő rutinjuk, s hiába játszottunk ígéretesen az elmúlt két-három fordulóban is, a kellő hidegvér hiányzott. A szakmai célokat is kezdjük teljesíteni, hiszen az is fontos: aki az első csapatnál mondjuk sérülés miatt kiesik, az itt játékba lendülhet. A csapatnak jól jött ez a siker, önbizalmat adhat, hiszen most következnek azok a meccsek, amik számunkra a nyerhető kategóriába tartoznak.

Az FC Nagykanizsa ötmeccses veretlenségi szériája lett oda vasárnap, a Lipóton elszenvedett 2-4 alkalmával.

A játék képe alapján zalai szempontból talán több volt ebben a mérkőzésben. A hazaiak negyedik gólja már a ráadásban esett, nem sokkal azután, hogy a kanizsai Péntek Adrián a 90. percben 3-2-re alakította az eredményt.

Utóbbi öt találattal vezeti csapata házi góllövőlistáját, ráadásul úgy, hogy azokon a meccseken, amikor eredményes volt, egyszer sem lépett pályára a 75. percnél korábban. A játékos Lipóton zsinórban a negyedi fordulóban szerzett már gólt, de egy pontszerzésnbek talán ő is jobban tudott volna örülni…