Izgalom és szentimentalizmus: ezeket a filmeket lesz érdemes megnézni a megye mozijaiban

Ha hétvégén moziba indulsz, érdemes felkészíteni a lelked: csupa izgalom – és sírás – vár rád.

Csillag születik

Szentimentális, sírós film a sikerről és arról, ami mögötte van. Egy egyre lejjebbb csúszó sztárról, s az általa felfedezett dalszerző énekesnőről. Ráadásul – nem meglepő módon- egy párt is alkotnak. Már csak azért is érdemes megnézni az filmet, mert láthatjuk Gagát vakolatnyi smink nélkül. Szerepében hiteles is, hiszen gyermekkorában őt is többször csúfolták, sőt, eleinte hiába volt gyönyörű hanggal megáldva, csak nem jött a siket. Aztán csillag született, ahogy itt is.

Itt tekintheted meg a megyében: Cinema City Zalaegerszeg, Fontana Mozi, Art Mozi

Egy kis szívesség

Misztikus thriller közkedvelt főszereplőkkel. Két anya összebarátkozik. Humor, rejtély, vágyak, félelem, erotika hatja át a filmet. Vajon mi történt valójában a gyönyörű, titokzatos Emilyvel?

Apróláb

Amikor az ember tűnik szörnynek, mintha mi lennénk a Jeti, akiről bár hallottak már, igazolhatóan mégsem látták. Most a nekünk furcsa lények indulnak apróláb, azaz az ember felkutatására. Vajon összebarátkoznak?

Húzós éjszaka az El Royale-ban

Egy hotel Nevada és California határán a múlt század derekán. Néhány új vendég egy felejthetetlenül rettentő éjszakát tölt a helyen. Köztük egy énekesnő és egy pap is.

