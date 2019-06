Valóra váltott egészség Balatongyörökön: A mozgás és a táplálkozás fontosságát sosem elég hangsúlyozni

Hét évvel ezelőtt, az első rendezvényen alig húszan voltak, idén már több mint hetvenen gyűltek össze Balatongyörökön, a Valóra váltott egészség című egy hetes programsorozaton. Idén a mozgás és a táplálkozás áll a középpontban.

Az egy hetes programsorozat azoknak szól, akik szeretnének tenni egészségükért. A hétfő esti megnyitón az ötletgazda és szervező Dr. Idrányi Zoltánné Pátzay Anna elmondta: a programokkal örömet is szeretnének okozni a résztvevőknek. Kiss Erzsébet, a rendezvény másik szervezője ismertette a hét programját, Wildner Judit kertészmérnök, a növényi eredetű táplálkozást népszerűsítő szakember egészséges ételekről szólt, s kínált is belőlük. A jelenlevők megkóstolhatták a napraforgómagpástétommal, valamint a sárgarépakrémmel kent kenyereket.

Az est Bereczky Szilárd, a Népművészet mestere jóvoltából népdallal és néptánccal zárult. Az ország minden részéről érkezett résztvevők minden napot kora reggel testébresztő tornával kezdenek a strandon, s több túra, kirándulás is vár rájuk. Előadások is követik egymást. A keddi nyers ételekről, valamint a gyógy-és fűszernövényekről szólók után szerdán este az egészséges táplálkozásról lesz szó, csütörtökön bemutatkozik a Panoráma világklub, pénteken az angyalterápiával és arról hallhatnak a jelenlevők, hogy a lehetőség bennünk rejlik, szombaton a folyadékfogyasztás fontossága kerül előtérbe. Az estéket szenior tánc színesíti, a programsorozat a szombat esti búcsú buli után vasárnap délelőtt szentmisével ér véget. A nem táborlakó érdeklődőket is várják a programokra.