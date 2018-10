Több mint 115 éves tűzoltószekeret újítottak fel társadalmi munkában

Tűzoltóautó, hirdetőoszlop és paprikás perec. Újabb tárgyakkal, valamint egy gasztronómiai különlegességgel gazdagodott szombaton a helyi értéktár.

A zalamerenyei értéktár tízéves múltra tekint vissza. Az első lépéseket akkor tették, amikor a 19. század végétől összegyűjtöttek 1200 fotót, amit digitalizáltak, majd tematikus tablókat szerkesztettek.

– Ebből a gyűjtésből létrejött a helyi értéktár, amibe bekerültek olyan emléktárgyak, amik településünket egyedivé teszik – kalauzolta a látogatókat a bemutatótérben Ódor László polgármester. – Olyan emlékeket fogtunk egy csokorba, melyek az itt élőknek fontosak. Az itt látható elemek egy része önkormányzati, a többi egyéni felajánlás. Felöleli többek közt a helyi egyház történetét, a vízkincseinket, a rákásztevékenységet, ezúttal pedig egy gasztronómiai különlegesség, a paprikás perec került a repertoárba. Eddig az értékek nem voltak együtt, ezért eldöntöttük, hogy a régi tanári lakásból kialakítunk egy bemutatóhelyet, mely közösségi térként is funkcionálhat a jövőben. Pályázatokat nyújtottunk be, melyekből az egyik már nyert, ebből beszerezhettük a berendezési tárgyakat. A jövőben ezeket tájékoztató anyagokkal látnánk el, turisztikai élményt kínálva a hozzánk látogatóknak azzal, hogy leírjuk a különféle történeteket.

Ódor László hozzátette: vannak olyan kincsek, melyek sehol az országban nem lelhetők fel. Ilyen egy Szombathelyről származó hirdetőoszlop. Különlegessége, hogy az emberek közadakozásból pénzt, szivart és könyveket gyűjthettek a világháborúk idején a fronton megsebesült katonáknak.

– Társadalmi összefogásból Horváth Béla, Kőhalmi Béla és Hatvani János egy több mint 115 éves tűzoltószekeret újított fel – folytatta a településvezető. – Valódi lokálpatriótákhoz méltóan dolgoztak, s néhány elem újragyártásával működőképes állapotba hozták a kocsit, mely egykor a településen szolgált.

Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője örömét fejezte ki az értéktár bővítése kapcsán.

– A helyi érték pályázatot a kormányzat azért találta ki, hogy a kisebb falvakban is megőrizhessék azt, ami lényeges egy adott közösségnek – mondta a politikus. – A zalai értéktárban is helyet kap minden település, így a zalamerenyeiek emlékei is, akik élen járnak abban, hogy a múltunkat megőrizhessük az utánunk következőknek.

