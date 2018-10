Több ezer látogatót várnak a temetőbe Nagykanizsán

Mindenszentek és halottak napja alkalmából sokan keresik fel hozzátartozóik nyughelyét a Tripammer úti köztemetőben is. Az ünnepekre a sírkert üzemeltetetője, a VIA Kanizsa Zrt. is készül.

Fitos István, a VIA Kanizsa Zrt. vezérigazgatója jelezte: módosult a gépjárművek forgalmi rendje és megváltozott a temető nyitvatartása. – Holnap és pénteken 6–22 óráig, a hét utolsó napjain pedig 7–18 óráig kereshetik fel a hozzátartozók a Tripammer úti temetőben szeretteik sírját. Mindenszentek és halottak napján az ügyfélszolgálati irodánkban 8–16 óra között fogadjuk a látogatókat. Ha lejárt a sírhely megváltási ideje, e két napon is meghosszabbítható. Abban is tudunk segíteni, ha a messziről érkező rokon nem találja meg szerette sírját – mondta Fitos István. A vezérigazgató hangsúlyozta: idén már a mozgáskorlátozottak sem hajthatnak be gépjárművel a temetőbe, mivel változott az erre vonatkozó önkormányzati rendelet. A rendet változatlanul temetőőr felügyeli, ami a kanizsai sírkert 15 hektáros területén, több ezer látogató mellett nem kis feladat.

Az ünnepek idején a hulladékgyűjtőket gyakrabban kiürítik, a korábban a gazdasági bejáratnál elhelyezett, 14 ezer literes tömörítős hulladékgyűjtőt pedig a látogatók kérésére áthelyeztették az Erdész utca felőli részre. Az új helyszín kialakítása az úttal és az elektromos becsatlakozóval együtt mintegy hárommillió forintba került.