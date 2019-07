Sportöltöző épült Böde futballcsapatának

Szombaton avatták fel a település új sportöltözőjét, a 38 millió forintos beruházás tao-pályázati támogatásból, 30 százalékos önerővel készült el.

A közösségi életet szolgáló létesítményt Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos avatta fel.

Mint Ujj Tibor, Böde polgármestere elmondta: már 2016-ban, az élőfüves pálya avatásakor megfogalmazódott az igény egy sportöltöző építésére. A sportkör beruházása a Rapi Kft. jóvoltából valósult most meg, a 200 négyzetméter alapterületű létesítményben három öltöző, mosókonyha és garázs is található. A polgármester hozzátette, hogy a jövőben tervezik még a tetőtér beépítését, ahol klubhelyiség, de akár a község könyvtára is helyet kaphatna. Napelemes rendszer kiépítését ugyancsak fontolgatják az épületben, megújuló energiaforrásra szeretnék alapozni a jövőt.

A bödei focicsapat egyébként 2005-ben alakult, pár év múltán felkerült a megyei másodosztályba, és ebben a mezőnyben azóta is az élbolyban szerepel Kósa László edző irányításával.