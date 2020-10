Kevesebb baleset volt szeptemberben országosan

Nem csak a koronavírus-járvány okozta korlátozások miatt csökkent a balesetek száma közútjainkon. A kedvező tendencia az élet újraindulása után is folytatódott.

Az Országos Baleset-megelőzési Bizottság által közzétett tájékoztatóból kitűnik, hogy a megyei rendőr-főkapitányságok által gyűjtött előzetes baleseti statisztikai adatok szerint idén szeptember végéig 10 423 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt Magyarország közútjain. Ez a szám 15,3 százalékkal alacsonyabb, mint tavaly volt az azonos időszakban, amikor 12 304 baleset történt.

Csökkent a halálos kimenetelű balesetek száma is. A kilenc hónapban 288 halálos kimenetelű baleset történt, ez 22 százalékkal kevesebb a tavalyi azonos időszakkal összevetve, amikor 369 halálos kimenetelű baleset történt. A súlyos sérüléssel járó balesetek száma is 13,4 százalékkal alacsonyabb a megelőző évhez képest (3601-ről 3119-re csökkent). A könnyű sérüléses balesetekből pedig 15,8 százalékkal történt kevesebb, mint egy évvel korábban (8334-ről 7016-ra). A közúti baleset halálos áldozatainak száma szeptember végéig 317 volt, ez 24,3 százalékkal kevesebb a tavalyinál (419 halott). A balesetekben 13,3 százalékkal kevesebben sérültek súlyosan (tavaly 4082, idén 3538 ember), a könnyű sérültek száma 16,8 százalékkal, 11 862-ről 9865-re csökkent.

A főbb baleseti ok továbbra is a gyorshajtás: a balesetek 34 százaléka a túlzott tempó miatt (abszolút és relatív gyors­hajtás) következett be, ennek aránya nőtt az elmúlt évhez képest. Az elsőbbségi jog megsértése 23 százaléknál volt ok, a balesetek 16 százaléka a kanyarodási szabályok megszegésére vezethető vissza.

Az okozók 63 százaléka volt személyautó-vezető, 13 százalékkal részesedtek a kerékpárosok, 7 százalékkal a teherautó-vezetők és 4 százalékkal a gyalogosok. Az ittasan okozott balesetek aránya idén 9,5 százalék, ami az előző évhez képest 11,5 százalékos emelkedést mutat. A vizsgált időszakban az ittasan okozott balesetek számában azonban 5,5 százalékos csökkenés figyelhető meg (1050-ről 992-re csökkent) az előző év azonos időszakához képest.

Az elmúlt 20 évben hazánkban felénél kevesebbre csökkent a halálos balesetek száma, mindez növekvő aktív autópark mellett. Az elmúlt években a csökkenés lassult, ezen változtatott egyrészt a koronavírus-járvány, másrészt hatott a megváltozott rendőri ellenőrzési módszer. A civil jellegű rendőrautók bevetésével a közlekedők bárhol, bármikor számíthatnak szabálytalanság esetén rendőri fellépésre. A kedvező irányba mozduló baleseti adatok az új típusú ellenőrzéseknek is nagyban köszönhetők.