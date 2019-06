Készül a „zászlósbor” Szabadics Zoltánnál

A Szabadics Zoltán vezette Kányaváry Borbirtok Bizsergő nevű sárga muskotály-sauvignon blanc házasítása érdemelte ki idén a Zala Megye Bora címet.

A zalaszabari borbirtok tulajdonosa, Szabadics Zoltán a siker után sem ül a babérjain, kollégáival egy, a megyét méltó módon reprezentáló „zászlósboron” dolgozik.

– A 4,5 hektáros Kányaváry Borbirtok arra hivatott, hogy őseink nyomán járva bebizonyítsa: egykoron a zalai borvidék nem ok nélkül lehetett az ország legjobbja – jelentette ki Szabadics Zoltán. – Célunk, hogy megmutassuk: megfelelő terméskorlátozással és a szőlőművelési technológiák betartásával lehet országos szinten elismert bort készíteni itt is. Az elmúlt évek sikerei azt bizonyítják, jó úton járunk. Mivel a hölgyek körében a félédes-félszáraz borok a népszerűbbek, készítettünk egy félszáraz tételt, egy gyöngyözőbort is, melynek hangsúlyos eleme a sárga muskotály. Örülünk, hogy a megyegyűlés ezt a cuvée-t választotta Zala borának.

Ez jól illeszkedik abba a törekvésbe, amely a zalai borvidéket és borokat ismét az ország élvonalába kívánja emelni. Ennek kapcsán a zalai borászok összefogásával, a Zalai Borút Egyesület égisze alatt már készül a megye „zászlósbora”, egy üde, friss termék, amely várhatóan jövőre kapható lesz, és ráirányítja a figyelmet e vidék nagyszerű adottságaira.