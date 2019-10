„Fiatalodnak” az utak Zalamerenyén

Újabb, a lakosság komfortérzetét javító fejlesztések zajlottak le a zsáktelepülésen.

Ódor László polgármester elmondta: az elmúlt években az önkormányzat számos pályázatot nyújtott be a belterületi utak, illetve a járdák felújítására, s 2016-ban el is nyertek egy belügyminisztériumi támogatást. Ebből újulhatott meg a közelmúltban egy kilométernyi útszakasz. Ez szerinte komoly eredmény, hiszen a település belső útjai mind az önkormányzathoz tartoznak. Ez négy kilométernyi aszfaltos úthálózatot jelent, melyből egy másik, kistérségi pályázat keretében korszerűsítették a falu központjában lévő autóbusz-fordulót, most pedig a településközpont és az úgynevezett újfalu közti útszakasz kap új burkolatot és padkát több mint 700 méter hosszan. A 16 millió forint értékű fejlesztésre a Belügyminisztérium támogatásával nyílt lehetőség. Így a helyi szilárd burkolatú úthálózat átlagéletkora öt év alá süllyed.

Ódor László arról is beszélt: nyáron egy villámárvíz miatt több 10 ezer köbméternyi sár árasztotta el a falu utcáit, ingatlanokban is kárt okozva. A helyreállítás költségei meghaladják a 13 millió forintot, ennek megtérítésére vis maior pályázatot nyújtottak be, az elbírálás folyamatban van.