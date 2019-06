Felejthetetlen túra és egyfajta időutazás

A magyar történelmi és kulturális kincsek nyomában címmel a Határtalanul! pályázat keretében a Hevesi-iskola 45 hetedikes diákja 3 kísérő tanárral felejthetetlen időutazáson vett részt Horvátországban és Szlovéniában.

A kirándulás elsősorban „Zrínyiek örökében” zajlott, de e két ország magyar történeti és kulturális kincseit is felkutatták. Dobronaktól, Zágrábon át, Fiume érintésével érték el Lovran tengerparti települést.

A diákok várak, templomok és egyéb látnivalók megtekintésén túl saját bőrükön tapasztalhatták meg a nemzeti összetartozás érzését azzal is, hogy megismerkedtek Pártosfalván a szlovén–magyar két tanítási nyelvű általános iskola tanáraival és tanulóival. A kirándulás egyik fő célja ugyanis az volt, hogy a határon túlra szakított nemzet kultúrájával, szokásaival is megismerkedjenek a kanizsai fiatalok, akik közül többen barátságokat is kötöttek Szlovéniában élő kortársaikkal. A tanulók és a tanárok örökre szívükbe zárták ezeket a napokat és élményeiket megosztják az iskola többi diákjával.