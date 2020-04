Civilek második véradó napja – Közel negyvenen jelentkeztek Zalaegerszegen a felhívásra

Nehéz időkben az embereknek még inkább meg kell gondolniuk, miben segíthetnek rászoruló társaikon. E humánus megnyilvánulásnak hagyományos területe a véradás. A Zala Megyei Civil Információs Centrum az Országos Véradó Szolgálat zalaegerszegi központjával közösen csütörtökre újabb véradási akciót szervezett.

A Zárda utcai véradóállomásnál reggel öten-hatan álltak sorban a bejárat előtt. A különleges helyzetre tekintettel egyesével engedték be a vér­adókat, belépéskor megmérték az érkezők hőjét, nyilatkozni kellett, járt-e mostanában külföldön, hiszen ha igen, vagy a normálisnál magasabb volt a testhője valakinek, az a vér­adást kizáró oknak számított. Reggel 8-tól 17 óráig folyamatosan érkeztek a donorok.

A bejáratnál Horváth Rita, a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület elnöke várta és igazította útba a jelentkezőket.

– A civil információs centrumok országszerte második alkalommal szervezték meg a véradás programot az OVSZ-szel együttműködve – tájékoztatott. – Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a segítségnyújtás, a folyamatos vérellátás fontos, a járványhelyzetben pedig kiemelt jelentőségű. Ez is a közösségi felelősségvállalás egy formája.

Az elnök hozzátette: szervezésükben tegnap közel negyvenen regisztráltak vér­adásra, akik a nap folyamán óránként négyesével, ötösével érkeztek az állomásra.

– Rendszeres véradó vagyok, és amikor műtétekre volt szükségem, rajtam is segítettek mások. Így kötelességemnek érzem, hogy beálljak a sorba, és vért adjak most is. Különösen ebben a veszélyes helyzetben, segítve másokon – közölte Tóth Ágnes, a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesületének elnöke, miután végzett a véradással.