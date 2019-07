Az évad legjobb férfi táncművésze lett Matola Dávid

A Magyar Táncművészek Szövetsége a közelmúltban Az évad legjobb férfi táncművésze díjjal ismerte el a 27 éves Matola Dávidot, a Pécsi Balett karakterszólistáját.

Korábban már többször írtunk a fiatalemberről, aki immár kilencedik éve tagja a baranyai társulatnak. A horvát nemzetiségű dél-zalai Molnáriból származó Dávid képességeire viszonylag korán, az általános iskolában felfigyeltek a tanárai. A tornász évek után a Honvéd Kaszinó SZKES Tánccsoportjában tovább fejlődött. Már akkor a porcikáiban érezte, hogy neki a tánc az útja, s ekkor egy nehéz felvételi procedúrát követően került a Pécsi Művészeti Gimnázium és SZKI tánctagozatára. A balett felé terelték, ennek is a modern, kortárs ágát érezte leginkább a magáénak. Tanárai, így Uhrik Dóra balettművész, koreográfus, és Vincze Balázs, a társulat művészeti vezetője felkarolták. Jelenleg a Magyar Táncművészeti Egyetem táncos és próbavezető szak modern tánc szakirányának hallgatója.

A Pécsi Balett története kalandos. A modern tánc legnemesebb hagyományaira építve, 2017-től önállóan folytatja kulturális misszióját. Magyarország első modern balettegyüttese 1960-ban alakult a Pécsi Nemzeti Színház tánctagozataként. Az alapító Eck Imre művészete idézte elő azt a paradigmaváltást, melynek mentén a modern balett, a modern tánc kialakulhatott Magyarországon. Majd 2005-ben Vincze Balázs Harangozó-, Imre Zoltán- és Seregi-díjas művész lett a Pécsi Nemzeti Színház balett-tagozataként működő társulat vezetője. A szakmailag és emberileg nívós, erős társulat építése, a táncszerető közönség megtartása és kibővítése mellett legfontosabb feladatának tekintette a tagozati lét megszüntetését, a Pécsi Balett önálló működésének megteremtését. Tizenegy évnyi küzdelem után két évvel ezelőtt a város tánctörténeti pillanatot írt azzal, hogy megalapította a szakmailag és gazdaságilag is önálló Pécsi Balettet.

– Az adott évadban nyújtott művészi teljesítményért, esetemben a Rómeó és Júliában nyújtott szerepemért kaptam a díjat – fogalmazott a fiatalember. – Sok jó táncos és táncosnő érdemelné meg az elismerést. Nagyon megtisztelő, hogy a szakmai grémium kiválasztott. Nagy elismerés és egyben visszajelzés a szakmám kiválóságaitól, hogy amit csinálok művészileg és technikailag, megállja a helyét a magyar táncé­letben. Egy főszerepet eljátszani, s szinte a hátamon cipelni az adott darabot, az mindig óriási felelősség, persze ugyanúgy kell koncentrálni, ha a karban kapok szerepet. Rómeó karaktere teljes embert kívánt, akkor játszunk jól, ha látható a színpadon egyfajta fejlődés. Abban, hogy mára itt tartok, hatalmas szerepe van a tanáraimnak, akik inspiráltak, kitűnő tanácsokkal láttak el, de olykor hagytak szabadon szárnyalni.

Dávid hozzátette: az idei évadban sokat dolgoztak, a kitüntető figyelem szintén örömmel töltötte el. Dolgozott Bozsik Yvett-tel, aki a Csipkerózsikát koreografálta az együttesnek. Az egyik kollégája, Molnár Zsolt „Kecsó” darabjában, a Belső vonzás című egyfelvonásos műben is kapott szerepet. Ha ez még nem lett volna elég, Raza Hamadi francia mester egy hétig a társulat vendégeként igyekezett rengeteg frissességgel feltölteni a táncosokat. Már májusban megkezdődtek a Carmina Burana próbái, aminek várhatóan a szeptemberi pécsi tánctalálkozón lesz az ősbemutatója.

– A kortárs tánc egyfajta ötvözet és örök szerelem – folytatta. – Kedvelem a klasszikus balettet, de ugyanúgy rajongok a show dance elemekért, az akrobatikáért, a tornáért, melyek fúziója adja ezt a csodát. Aminek számos külföldi országban nagy sikere van. Az idén Oroszországban mutattuk be a Carment, szerencsére hatalmas sikerrel játszhattuk. Augusztusban pedig Olaszországba megyünk a híres Puccini fesztiválra. Sok munka áll előttünk, hiszen a Carmina Burana gyakorlatai még bőven csiszolásra szorulnak, no és persze jó szokásomhoz hűen abban is a maximumot szeretném nyújtani. Szeretek az adott feladatra koncentrálni, de az egyetem elvégzése után a tanítás gondolatával is kacérkodom, azonban egyelőre ez a gondolat nem forrt ki teljesen.