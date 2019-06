Július végéig tart a cseresznyeszüret Zalában

Két hete kezdődött a cseresznyeszüret az Alma 2000 Kft. gyümölcsösében. A cég feldolgozóüzeméből naponta szállítják a frissen szedett termést külföldre.

Ebben az időszakban nagy a forgalom az Alma 2000 Kft. gyümölcsösében. Érik a cseresznye, a fák zöld levelei közül elővillanó sötétpiros, bordó gyümölcsöt gondosan, szárával együtt szedik.

– Körülbelül két hete kezdtük a szüretet. Öt fő cseresznyefajtával dolgozunk, de ezeken kívül még sok fajtánk van. A kísérleti kertünkben nyolcvan fajta cseresznye van még – mondja Farkas Ervin, az Alma 2000 ügyvezetője, aki érdeklődésünkre elmondta, a termelésben levő fajtaválasztékukkal körülbelül másfél hónapig tart a gyümölcs betakarítása, azaz június elejétől július 20-ig tervezik ezt a munkát.

A termelésben levő két fő cseresznyefajtájuk a nagy méretű kordia és a regina, de piaci mennyiséget képvisel még a germersdorfi, a frisco és a rocket is. Arra a kérdésre, hogy milyennek ígérkezik az idei termés, a szakember az időjárási körülményekre hivatkozva közölte, hogy volt már jobb is.

– Jó közepes terméssel számolunk idén. Gondot okozhatnak az esők, amelyekre most éppen nincs szükségünk. A cseresznyének ugyanis az érése idején nem jó az eső, mert a víztől felpuhulhat a héja és megrepedhet. A koraiak, a június elején érő cseresznyefajták már kaptak esőt, nálunk 200 milliméternyi csapadék volt. Most, vasárnap este újabb 50 milliméter mennyiségű eső érte az ültetvényeket. Nálunk az átlagos éves csapadékmennyiség 450–600 milliméter között van, és az elmúlt három hét alatt ebből 250 milliméter esett le. Nekünk most egyáltalán nem kellene az eső – részletezte az idei termést befolyásoló időjárási körülményeket Farkas Ervin.

Elmondta továbbá, ahhoz, hogy a termés kifizetődjön, elsősorban frissen, azonnal fogyasztható állapotban kell a piacra szállítaniuk a gyümölcsöt. Ezért is szedik a szüretelők gondosan, szárával együtt a gyümölcsöt. De ezenkívül kisebb mennyiségben – a sérült vagy kisebb méretű szemekre kell gondolni – ipari feldolgozásra is kerül belőle.

– Elsősorban étkezési piacra, friss fogyasztásra termelünk. Ugyanis amennyit az ipari cseresznyéért kapunk, az a betakarítási költségeknek is csak a felét fedezi. Ha nem friss fogyasztásra termelnénk első osztályú gyümölcsöt, akkor veszteséges lenne a cseresznyeültetvény – mondta a cégvezető, s ebből mindjárt érthető, hogy miért kell aggódni a szüret időszakában érkező eső miatt.

A gyümölcstermelő vállalkozás hűtő- és feldolgozó-, csomagolóüzemében a szedéssel párhuzamosan megy a munka. A beszállított cseresznyét a futószalagon részben kézzel válogatják, de az egységes piaci minőséget számítógép által vezérelt automata biztosítja. Méret és szín alapján elkülönítve, több frakció szerint a megfelelő rekeszbe kerül a nagykutasi cseresznye, amivel minden este Ausztriá­ba indul a hűtőkamion. Az ipari minősítésű termést pedig szeszfőzdék vásárolják meg.