Molnár Virág már túl van a fotózáson, most rajtad a sor! (videó)

Miért jelentkezz a Tündérszépek 2020-ra? Amellett, hogy minden fordulóban értékes nyeremények várnak, még egy szuper fotósorozat is készül rólad. Ezúttal Németh Gréta versenyzőnk mesél tapasztalatairól.

Még zajlik a jelentkezés nagyszabású szépségversenyünkre, így semmiről sem csúsztál le! Ha úgy érzed ott a helyed Zala megye legcsinosabb lányai között, jelentkezz a www.tunderszepek.hu oldalon!

Hetek óta érkeznek a legcsinosabb lányok szerte a megyéből szerkesztőségünkbe, hogy fotósunk, Pezzetta Umberto kamerája elé álljanak. Vannak akiknek teljesen új élmény a fotózás, s olyanok is akik magabiztosan, tapasztaltan pózolnak a fényképezőgépnek. A 16 éves Molnár Virág már ismerős lehet olvasóinknak, hiszen 2019-es szépségversenyünkön is részt vett. A fiatal lányról ezúttal is nagyszerű képek születtek, hétfő óta pedig ő is várja a szívecskéket. Egy rövid videóban betekintést nyerhetünk, abba hogyan készült el a portfólió.