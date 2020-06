Egy napon múlt Benkő László élete

A zenész több mint egy hétig volt infúzión, miután a múlt hét elején életveszélyes állapotban került egy klinikára.

Életveszélyes állapotban került kórházba a múlt hét elején Benkő László. Az Omega billentyűse azóta otthonában lábadozik, de több mint egy héten át tartották infúzión – írja a Blikkre hivatkozva az Origo. Olyan súlyos belső vérzése volt, ami nagyjából két hónapja tartott, és azért ment be a klinikára, mert már jó ideje nagyon gyengének érezte magát. A lapnak azt mondta, „magam sem hittem, amikor az orvosok elmondták, hogy a gyomrom és a nyelőcsövem vérzése hozzávetőleg két hónapja kezdődhetett, és valósággal ledermedtem, amikor közölték, hogy két és fél liter vér hiányzott belőlem, mert hozzávetőleg öt liter a teljes vérmennyiségem.”

Azt mondja, másnapra belehalhatott volna a vérveszteségbe, mert még 1-2 deci vér elszivárgása végzetes lett volna.

Benkő László elmondta, hogy koronavírus-fertőzésre gyanakodott, és azért ment be a klinikára, hogy teszteljék: „tulajdonképpen a koronavírus-járványnak köszönhetem, hogy életben maradtam, ami furcsán hangzik, mert – lekopogom, – fertőzött nem lettem, de olyan erős volt bennem a félsz, hogy amikor másfél hete, vasárnap kritikusan legyengültem, azért nem vártam meg a hétfőt, hogy minél hamarabb megtudjam, ezt a vuhani nyavalyát kaptam-e el vagy sem. Miután kiderült, hogy a fertőzés elkerült, viszont ijesztően alacsony a vérnyomásom, tovább vizsgálgattak. Közben kedélyesen társalogtunk, majd az orvos és a nővér is elhallgatott. Behívtak egy szakorvost és sugdolózni kezdtek a fejem felett. Dermedten néztek egymásra, amitől magam is megijedtem. Ekkor vették észre a hatalmas vérveszteséget, onnan kerültem a belgyógyászatra, ahol a belső sebeimet feltárták és kezelték.”

Benkő László már korábban elmondta, hogy a nyelővcsövét és a gyomrát érintő sebek, az azokból fakadó vérzés a rengeteg gyógyszer miatt volt, amit a néhány éve diagnosztizált, és sikeresen kezelt rákbetegsége miatt kellett szednie. „Az orvosok

majdnem elájultak, amikor megtudták, hogy 25 különféle gyógyszert szedtem. Videótelefonos konzíliumot tartottak, majd a pirulák számát hétre redukálták. Ennél többet egyszerre nem szedhetek, de közvetlen telefonszámot is kaptam a belgyógyászatra, amit éjjel-nappal hívhatok, ha megint valami gond lenne. Még mindig nem érzem magam elég erősnek, de bizakodó vagyok, és tömöm magamba a céklát meg a cseresznyét, persze, nem egyszerre, és persze pépesítve, mert a gyomromat még kímélnem kell” – mondta Benkő László.

Borítókép: Benkő László billentyűs a megalakulásának 55. évfordulóját ünneplő Omega együttes koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában 2017. december 28-án.