A 36,4 millió forintos beruházás során a meglévő téren már meglévő nyitott szín mellé a keleti oldalon könnyűszerkezetes épületet emeltek, amelyen nagyterem, konyha, vizesblokk, raktár kapott helyet. A néhány hét alatt lezajlott munkálatokat helybéli vállalkozás, a NOVOKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. készítette el, vezetője, Harmath Ottó jelentette készre az elkészült épületet Balaicz Zoltán polgármesternek, Domján István önkormányzati képviselőnek és Boronyák Gyöngyi településrészi önkormányzati képviselőnek.

Domján István elmondta, a folytatásban szélvédő ponyvát kap a nyitott rész, a körülötte lévő területre pedig játszóteret és focipályát is terveznek. Az új tér elsőként szavazóhelyiségként funkcionál június 9-én az önkormányzati választások napján, majd a Szenterzsébethegyen és Újhegyen már hagyományos programok következnek, de családi ünnepek rendezésére is alkalmas az új létesítmény. A térségben aktív közösségi élet zajlik, s mivel az iskolaépület magántulajdonba került, új helyszínre volt szükség. Az iskolaépület vételárának felhasználása mellett a városi önkormányzat is hozzájárult a fejlesztéshez. Mindezt Boronyák Gyöngyi köszönte meg a lakók nevében.