A kisplasztikák, a koponyák jelképrendszerükkel kötődnek a szerelemhez, szerencséhez, számmisztikához. Az elmúlás mellett a tudásról is szólnak hozzánk, ezért jelenik meg oly gyakran a klasszikus festményeken is, mondta a zalaegerszegi művész. A festményeken pedig az örök fiatalság titkát is őrző Velence, a tengerek királynője, a karneválok otthon látható. Ez a történelmi világ párosul az alkotásokban maszkot viselő koponyákhoz fűződő misztikus képzetekkel.

A Velencei koponyák – Memento Mori nemcsak az elmúlásról szól, hanem arról is, hogy a mindennapok rohanásában álljunk meg egy-egy pillanatban, nézzünk be az élet nyüzsgő, karneváli színpada mögé, és gondolkodjunk el életünk törékenységén, mondta köszöntőjében Havasi Bálint, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságának főigazgatója. Halálunk biztos, a pillanat nem, fogalmazta meg Lechner Mónika a tárlat kapcsán beszédében. Szavait követően Szijjártó-Nagy Szilvia nyitotta meg a kiállítást, amely május 27-ig látogatható.