A számítógépek, mobiltelefonok mellé már felsorakoznak a gépjárművek is, és ez a balesetek kockázatával is jár. Egyebek mellett ez is szóba került hétfőn azon a kerekasztal-beszélgetésen, amelyet a Széchenyi István Egyetem Zalaegerszegi Innovációs Parkjában rendeztek meg kutatás, fejlesztés és innováció a járműiparban címmel. A célközönség azok a fiatalok voltak, akik a területen nemrég kezdtek dolgozni, illetve hamarosan diplomát szereznek.

A beszélgetés egyik célja, hogy az egyetemi hallgatók megismerjék a ZalaZone ökoszisztémáját, ahol az autóipari innováció zajlik. Ezzel felkelteni az érdeklődést a gépjárműipar iránt, fogalmazott dr. Szauter Ferenc, a Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutatóközpont munkatársa. Mindez akkor hangzik hitelesebben, ha az iparág vezető cégeit képviselő szakemberekkel folytathatnak diskurzust. Ez pedig erősíti a Széchenyi-egyetem jelenlétét és kötődését az iparághoz, tette hozzá.

A Széchenyi-egyetem négy innovációs parkjának egyike a zalaegerszegi, mondta Gál Zoltán, a park vezetője, aki úgy fogalmazott, immár önálló egységként tudnak működni, kapcsolódva a tesztpályához, és az itt zajló járműipari kutatás-fejlesztéshez.

A hétfői programmal a járműiparban dolgozó szakemberek közreműködésével kívánták bemutatni az egyetemi hallgatóknak, hogy milyen járműipari trendek várhatóak a jövőben, miként kezelik a járműipar szereplői a kihívásokat, és milyen szerepet játszik ebben az innováció. Egyáltalán, mi számít ma innovációnak a járműiparban. A hallgatók számára pedig az leghitelesebb, ha azoktól hallják meg az információkat, akik a legjobban ismerik a folyamatokat. Ezért azokat a cégeket kérték fel a beszélgetésre, akik jelen vannak a ZalaZone-ban zajló kutatásokban és akikkel együttműködés kapcsolata van az egyetemnek

Arról már Gudra Gábriel, a Robert Bosch Kft. innovációért felelős munkatársa beszélt, hogy miként menedzselik a fejlesztési programokat, és mi módon védik szabadalmakkal a folyamat egyes fázisait már az ötlet megszületésétől egészen a piacra kerülésig.