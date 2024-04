Zalakerámia ZTE KK–DEAC 75-74 (27-20, 22-18, 15-18, 11-18)

Zalaegerszeg, 1420 néző. Jv.: Földházi, Pál A., Győrffy.

Zalakerámia ZTE KK: Hicks 8/3, Szalay, Paige 9/3, Ikpe 11, Tóth Á. 13. Csere: Csátaljay 7/3, Ostojic 6, Ona Embo 14/9, Keller I. 3/3, Németh Á. 4. Vezetőedző: Matthias Zollner.

DEAC: Edwin 12/6, Neuwirth 6/6, Drenovac 26/9, Williamson 9/3, Buljevic 4. Csere: Mócsán 7/3, Tadic 7., Garamvölgyi 3/3. Vezetőedző: Andeljko Mandic.

Hétfőn már csak egy lépésre volt a Zalakerámia ZTE KK, hogy kiharcolja az elődöntőbe jutást, de nem jött össze... Megvolt a lehetőségük rá, hogy Debrecenben győzzenek a kék-fehérek, ám kiengedték a kezükből, a DEAC pedig 2-2-re egyenlített.

Innen indult tehát a szerda esti mérkőzés, amit idegesen kezdett a ZTE KK, hiszen be-becsúsztak hibák. Agresszíven védekezett, amivel érezhetően meg tudta zavarni a DEAC együttesét. Egyértelműen látszott, hogy ezen a mérkőzésen már az is tényező lesz, hogy ki bírja jobban erővel. Ebben a tekintetben az egerszegiek mélyebb rotációval rendelkeztek, ami kijött a találkozó elején (13-7). Aztán Neuwirth elkezdte..., aki két hármast is bevágott egymás után (19-18). Mindenki emlékezhetett rá: múlt pénteken a debreceni fiú egészen parádésan célzott távolról, sok nehézséget okozva ezzel a zalaiaknak. Szerdán azért már a hazaiakon is érződött az elmúlt négy találkozó fáradtsága, de a ZTE KK vezetett (33-26). Inkább küzdelmesnek volt nevezhető a játék, hiszen amikor elléphetett volna a ZTE KK (38-30), nem tudta kihasználni ezt. A DEAC mindig visszazárkózott, nem volt folyamatos a játék, de a félidőhöz közeledve a zalaiak egy jó sorozattal 49-38-ra elléptek.

Fordulás után gyorsan 17 pontosra nőtt a ZTE KK előnye (55-38), a DEAC pedig mintha az öltözőben maradt volna. Azért sem voltak könnyű helyzetben a vendégek, hiszen gyakorlatilag szerdán is hét embert rotált Andeljko Mandic. A mérkőzésnek pedig még nem volt vége, bőven volt még ideje a DEAC-nak a visszazárkózásra. Amit elkezdett, és a zalai előnyből gyorsan már csak hat maradt (55-49). A debreceniek tehát egy 11-0-s sorozatot produkáltak, amikor Ona Embo egy hármassal lendített a ZTE KK szekerén, ami akkor nagyon kellett. A DEAC időközben felhozta az addig pihentetett Garamvölgyit, és hármasa jelezte, van még tartalék csapatában (61-54). A ZTE KK innentől újra azért küzdött, hogy ismét tíz pont környékén stabilizálja az előnyét. Ona Embo újabb triplájával 64-56 lett az eredmény, de még korai lett volna kijelenteni, hogy az egerszegiek innentől már nyeregben lennének. Hazai oldalon is előjöttek a hibák, a DEAC pedig harcolt, méghozzá keményen (68-61). Az egerszegiek ritmust vesztettek, már náluk is előjöttek olyan hibák, amik a találkozó elején még nem, és a pontok is elmaradtak.

Maradt még izgalom, hiszen 71-66-os eredménnyel indult az utolsó öt perc. A ZTE KK nem tudott dönteni, a DEAC pedig hármast dobott, majd Drenovac egy duplát (75-74). Egy pont maradt az előny, 30 másodperc pedig a mérkőzésből. Kimaradt a lehetőség, de a DEAC ellentámadása is, így maradt ez az eredmény, a Zalakerámia ZTE KK pedig bejutott az elődöntőbe.

Matthias Zollner: - Azt gondolom, hogy megérdemelték a fiúk, hogy ott legyenek az elődöntőben. Nagyon köszönjük közönségünknek ismét, hogy ilyen atmoszférát teremtettek a csarnokban! Remek volt a hangulat, és remélem, hogy még sok ilyen meccset tudunk vívni itt. Harminchárom-harmincnégy percig egész jó meccs volt, de mintha megijedtünk volna attól, hogy nyerhetünk, ezt követően még a könnyű helyzeteknél is hibáztunk. A védekezés volt az, amivel nyertünk, és a lepattanók megszerzésével. Most már készülünk a Falco KC elleni szombati mérkőzésre, a DEAC csapatának pedig a legjobbakat kívánom a folytatásra!

Andeljko Mandic: - Gratulálok az egerszegieknek, akik az egész ötmeccses sorozatból végül jobban jöttek ki. Ha mi nyerünk ma, akkor mi is megérdemeltük volna a továbbjutást és a győzelmet. Komoly hátrányban volt csapatom, amiből visszajöttünk. A végén egy dobás döntött, de talán mi is eldönthettük volna előbb ezt a találkozót. Vár még ránk a helyosztós párharc, azt is komolyan kell venni, és meg kell találni benne a motivációt. Sok sikert kívánok az elődöntőben a ZTE csapatának! Még egy dolog, amit szeretnék megjegyezni, de nincs ebben semmi irónia. Mind az öt találkozón jól működtek közre a játékvezetők, ha voltak is hibák, ezeken semmi nem múlt.