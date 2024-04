Kerek évfordulós születésnapot ült az 1954-ben Cegléden április 24-én született Ecsedi Erzsébet Aase-díjas színművésznő, rendező, a Hevesi Sándor Színház örökös tagja, a Színikritikusok Céhe 2023-as életműdíjasa. Ebből az alkalomból aznap este a Hevesi Sándor Színház színpadán köszöntötte az Annie című zenés előadás utáni tapsrendben a társulat és a közönség nevében Besenczi Árpád, a teátrum igazgatója. A művész iránti elismerésüket, szeretetüket a nézők állva tapsolva fejezték ki.

Ecsedi Erzsébetről az internetes lexikon feljegyzi: amatőr színjátszó csoportokban kezdett színészettel foglalkozni, majd felvételt nyert a 25. Színház stúdiójába, 1975-től játszott a Várszínházban, a Népszínház tagjaként, majd a Stúdió K-ban, 1983-tól a kecskeméti Katona József Színház tagja volt, amit akkor Jancsó Miklós és Hernádi Gyula vezetett. 1986-1991 között a szolnoki Szigligeti Színház művésze, 1991-től a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház színésznője. Vendégművészként szerepelt a Kőszegi Várszínházban, a székesfehérvári és a szombathelyi színházban is. Rendszeresen dolgozik a Soltis Lajos Színházban, illetve a Griff Bábszínházban. Tanítással és rendezéssel is foglalkozik. Díszlet- és jelmezterveket is készít.