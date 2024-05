- A gyerekek magasba emelése gyönyörű szimbolikája annak, hogy a család és benne a gyermek a legnagyobb érték. Azt fejezzük, hogy elfogadjuk, átéljük, megmutatjuk, hogy miénk lehet az élet legnagyobb csodája és adománya - mondta el Bognárné Bengő Hajnalka, a Korán Érkeztem Közhasznú Egyesület elnöke.

Borka bohóc és a szülők segítségével a színes sátorlap is fellendült a magasba

Fotó: Antal Lívia

Az egyesület égisze alatt működő Zalaegerszegi Hordozós Klub tagjai is segítették a rendezvény lebonyolítását. A Napsugár Bölcsőde adta a helyszínt, dolgozói pedig biztosították a kézműves foglalkozásokhoz szükséges eszközöket. A Zalai Kutyasuli két terápiás kutyával volt jelen. Borka bohóc invitálta a gyerekeket játékra, akiknek az Ady-iskolából és a Báthory-technikumból közösségi szolgálatot teljesítő diákok arcot festettek, csillámtetoválást és hajfonatot készítettek. A Korán Érkeztem Közhasznú Egyesület a másnapi anyák napjára is gondolt, az anyukák mellett az apukák is kérhették a kéz- illetve a fejmasszázst. Ezen kívül volt baba-mama jóga is.