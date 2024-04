NB II-es felsőházi rájátszás, férfiak:

Százhalombattai KE – Nagykanizsa 31-22 (17-11)

Százhalombatta, 250 néző. Jv.: Kovács I., Simó.

Nagykanizsa: Kovács A. – Kovacsics 2, Füstös 3, Balogh P. 2, Hári 1, Bognár P. 2, Csordás 3/1. Csere: Oláh (kapus), Sass 1, Péter B., Szabó G. 8/1, Vadász, Báder. Edző: Csalló Ádám.

A férfi NB II.-es rájátszás dél-nyugati felsőházának második helyén álló Nagykanizsa legutóbb a listavezető Százhalombattához látogatott. Nem ígérkezett könnyű mérkőzésnek, mivel a hazaiak lényegében már most NB I. B-s szintű csapattal állhattak ki, emellett a vendéglátók kapusa alaposan kifogott a kanizsaiakon. Rengeteg ziccert hagyott ki a vendégcsapat, de a battaiak hálóőre is remekül teljesített. A fordulót követően továbbra is a második helyen áll a nagykanizsai legénység és vasárnap 16 órától a Tungsram-sportcsarnokban fogadja a Csepel DSE-t.

Jó: Szabó G.

NB II-es alsóházi rájátszás, nők:

Tungsram SE–VSK Tököl 31-22 (13-15)

Nagykanizsa, 80 néző. Jv.: Buchesz, Czenki.

Tungsram: Dudora – Csivre 4, Balogh B. 7/3, Horváth A. 7, Ács, Andor 10, Kovács B. 1. Csere: Tóth V., Bársony (kapusok), Kovács D., Szmodics V., Huszics 1, Szmerk 1, Raczkó, Balogh K. Edző: Tóth László.

A kanizsai hölgyek az alsóházban a közvetlenül előttük, vagyis a hatodik helyen álló Tökölt fogadták. A meccsen egyrészt a sérülés miatt hiányzó Burghardt Victóriát kellett helyettesíteni, másrészt a játékban a hullámvölgyeket kiküszöbölni. Az első félidőben ugyanis akadozott a játék, vendégelőnnyel kezdődhetett még a második félidő is. A Tungsram SE aztán kellően fel tudta gyorsítani játékát és a kapusteljesítménynek is köszönhetően a nagykanizsaiak otthon tartották a két pontot, egyben zárkóztak pontszámban az előttük állókra.

Jók: Dudora és az egész kanizsai csapat.