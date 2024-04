A formát tekintve mégis kijelenthető, hogy jó formában lévő együttesek találkoznak, hiszen az a bizonyos vereség is majdnem döntetlen lett a bajnok ellen, ha nem lett volna a végén az a gól, amivel az FTC nyert 3-2-re. A Puskás FC péntek este egy három mérkőzés óta tartó sikerszériából érkezik Egerszegre, így érthető volt Márton Gábor vélekedése, hogy jó meccset vár.

– Rövidebb idő volt most a felkészülésre, hiszen vasárnap játszottunk - mondta a ZTE FC vezetőedzője, amikor megkerestük. - Regeneráció és frissítés szerepelt a programban, de felkészülünk és nagyon remélem, hogy egy jó meccset játszunk. Ellenfelünk jó formában van, de azt gondolom, hogy mi is. Ugyan nem játszott a csapat Fehérváron olyan jól, mint tette egy héttel korábban az FTC ellen, de a döntetlennel elégedettnek lehetünk. Sajnos, ha egyszer hibázunk, akkor hátrányba kerülünk, a két legutóbbi találkozónkon is ez történt, de azt is láttuk, hogy a csapat fel tud állni. Jó lenne egyszer már nekünk ellépni az éppen aktuális ellenféltől.

Ami a pénteki szereplőket illeti, Stefanos Evangelou Székesfehérváron begyűjtötte az ötödik sárga lapját, így ő hiányozni fog. A hetek óta sérült Várkonyi Bencére műtét vár, és mint megtudtuk – noha múlt vasárnap csereként beállt – Csóka Dánielre is. A ZTE FC saját nevelésű védője hosszú ideje bajlódik egy sérüléssel és a jövő héten az ő esetében is műtéti beavatkozásra kerül sor. Márton Gábornak tehát a védelemből esnek ki emberei, akiket pótolni kell, de biztosan lehetünk benne, hogy már megvan erre is a terv a szakvezetés fejében.

Ami pedig az ellenfelet, a Puskás FC-t illeti, a legutóbbi, Paks elleni 5-0-s sikere eléggé meggyőző volt. Remekül használta ki a helyzeteit, és ahogy hallani, a jelenleg negyedik felcsútiak el akarják csípni a dobogót, hiszen egyaránt 4 pontra vannak a második és a harmadik helyezéstől.