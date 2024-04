Mint azt Rosta Gyula vezérigazgató elmondta: az idei évtől a magántulajdonosok számára is megnyílnak az erdőtelepítésre vonatkozó pályázati lehetőségek, meyek jó feltételeket biztosítanak a fásításhoz.

A Zalaerdő Zrt. összesen 4,8 hektáron hajtott végre erdőtelepítést

Fotó: Szakony Attila

- A Zalaerdő Zrt. e tekintetben is szeretne példát mutatni, ezért az Agrárminisztérium koordinálásával és finanszírozásával összesen 4,8 hektáron hajtottunk végre erdőtelepítést - árulta el a vezérigazgató, aki jelezte: a területen kocsányos tölgyet, kései juhart ültettek, kísérő fafajként pedig gyertyánt, korai juhart és madárcseresznyét. - Az erdőszegélyekben pedig a madarak által is kedvelt kökényt telepítettünk. A facsemetéket a Zalaerdő Zrt. saját csemetekertjéből biztosítottuk - foglalta össze a vezérigazgató.

Erdőtelepítés mindenki örömére

A terepi sajtótájékoztatón részt vett Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, aki örömét fejezte ki az új erdőtelepítés kapcsán. Mint mondta: Zala vármegye az ország egyik legerdősültebb vidéke, s mint ilyen, a túrázók, kirándulók, erdőjárók kedvenc vidéke is.

Fotó: Szakony Attila

Mura Program

- Annak idején, amikor megálmodtuk a Mura Programot, az volt a víziónk, hogy másoknak is bemutassuk ezt a gyönyörű, erdőkkel, vadakkal gazdag vidéket - fogalmazott a képviselő, aki friss hírekkel is szolgált. - A napokban a kormány elé kerül az az aktív turisztikai terv, melynek egyik területe éppen a dél-zalai régió. Ha a kormány biztosítja a szükséges forrásokat, úgy elkezdődhet a bázakerettyei drótkötélpálya és az Eszteregnyére tervezett, virtuális valósággal kombinált lombkoronasétány kialakítása is.