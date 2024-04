Kardos Ferenc vezeti a 9 órakor kezdődő Játékos ismerkedés 64 mezőn 32 figurával elnevezésű foglalkozást. Aki kezdő vagy alapszinten szeretne megtanulni játszani, esetleg komolyabban érdekli a sakkjáték, akár egymaga vagy éppen kisebb baráti társasággal menne, szeretettel várják. A szombati nyitvatartási időben, 9 és 13 óra között Pálfi Dénes könyvtáros vezetésével meg lehet tanulni gólyalábon járni, amit óvodák és iskolák már beépítettek mozgásos tevékenységeik közé. A bibliotékában szeretnék, ha mindenki megismerné az újabb generációk tagjai közül is a gólyalábazás örömét. Hétköznapokon könyvtárlátogatásokhoz kötött programként is ajánlják. A gyerekeket szintén 9 órától Furfangos jégkrémek című társasjátékkal várja Szörényiné Kis-Gergely Lilla könyvtáros. A játék küldetése, hogy használója örömmel és szórakozva tegyen szert az olvasáshoz, az értő olvasáshoz és a szövegértéshez szükséges képességekre. Majd Kardos Ferenc könyvtáros fűzi a történeteket 10 órakor a Mesés papírszínház keretében, klasszikus és kortárs papírszínházi meséket mutat be. Ez a program a mesehallgatásnak és mesenézésnek eddig kevésbé ismert világába repíti a gyerekeket. Zárásként 11 órától Kardos Ferenc vezetésével lehetőség lesz részt venni a Tarnóczky klub foglalkozásán, ahol továbbra is várják a régi kanizsai képeket és dokumentumokat a látogatóktól, akiknek adománya ezáltal a város történeti emlékezetének részévé válhat.