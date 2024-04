Ha történetesen fordítva alakul minden, elég csak elképzelni, milyen csalódott lenne most a hangulat a ZTE KK-nál, és főleg szurkolói körében...

De hogy mire is gondolunk. Ennek a párharcnak már korábban véget lehetett volna vetni, hiszen a második találkozót hosszabbításban nyerte meg a DEAC, majd e héten hétfőn is a ráadásban kerekedett felül, méghozzá úgy, hogy a ZTE KK már azon a mérkőzésen is eldönthette volna a találkozót. Azzal együtt a továbbjutást, és akkor nem lett volna szerdán ötödik találkozó, melyen a második félidő elején már 17 ponttal is vezetett Matthias Zollner csapata. Szóval ezért gondoljuk, hogy ez a párharc szó szerint a lehető legtovább tartott... Az utolsó másodpercben 75-74-es állásnál Mócsán Bálint dobása végül kiperdült a gyűrű tövéről. Itt ért véget a találkozó.

Gondoljunk csak bele, micsoda dráma lett volna ezek után, ha nem a zalaiak nyernek. Merthogy nem lett volna már semmilyen formában folytatás... Így viszont van, s ahogy tavaly, úgy az idén is elődöntős a Zalakerámia ZTE KK, ráadásul újra az alapszakasz-győztes Falco KC lesz az ellenfele a döntőbe jutásért. A vasiak már múlt pénteken lezárták negyeddöntős párharcukat, azóta ellenfélre vártak. Keller Ákos, a Falco KC válogatott centere szerdán például az egerszegi sportcsarnokban ott ült a lelátón a zalai drukkerek között, s vélhetően fivérének, Keller Ivánnak, általa pedig a ZTE csapatának szurkolt. Nekik sem lehetett mindegy, hogy Debrecen vagy Zalaegerszeg...

Az esélyekbe most még ne menjünk bele... A ZTE KK csapatának ebben a két napban kizárólag a hosszú és kimerítő negyeddöntős sorozat fáradalmainak „feldolgozása” lesz a feladata. Szombaton ugyanis jön az első meccs Szombathelyen, mégpedig 19 órától. A Zalakerámia ZTE KK szurkolói 150 jegyet kapnak, ha ez elfogy, akkor a Falco további 70 belépőt biztosít az egerszegi drukkereknek. A belépők már megvásárolhatók, sőt megkezdődött a jegyértékesítés a keddi, Egerszegen rendezendő második összecsapásra is.

Jó lesz sietni mindkét esetben, hiszen borítékolható: gyorsan gazdára találnak a belépők.