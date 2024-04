A legnagyobb vita a volt munkásszálló épületének ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele körül bontakozott ki. Dr. Károlyi Attila (ÉVE) azt javasolta, hogy az ingatlan állami tulajdonban lévő részét szerezze meg az önkormányzat, ahol később úgynevezett fecskeházat lehetne kialakítani fiatal házasok számára. Ezt az ötletet Balogh László polgármester kampányízűnek nevezte, s rámutatott, ha sikerülne is megszerezni az ingatlant, több száz millió forintos költséget jelentene az új lakások kialakítása. A vita során szóba került az is, hogy az ÉVE a ciklus elején a zeneiskola átköltöztetésével is kampányolt, aztán abból sem lett semmi, helyette az 588 millió forintos kormányzati támogatás egy részének visszafizetéséről híresül majd el a közgyűlési többséget adó garnitúra. Mindezt persze kikérte magának az ÉVE, melynek képviselői elmondták: a zeneiskola átköltöztetésére nem volt pénze a városnak, az 588 millió forintos keretből pedig nem elbukta a város a 142 millió forintot, csak nem használták fel.

Fotó: Szakony Attila

A Mészáros Lázár utcai lakótömb belső úthálózatának önkormányzati tulajdonba vétele kapcsán szintén volt nézetkülönbség a két frakció között. Dr. Károlyi Attila előterjesztése arról szólt, hogy a lakótömb belső úthálózatát - az ott lakók kérésére - vegye át az önkormányzat, eddig ugyanis magántulajdonban volt. Balogh László polgármester alapvetően egyetértett a javaslattal, de módosító indítványt terjesztett elő, aminek a lényege az volt, hogy előbb készüljön felmérés abban a tekintetben, hogy milyen anyagi költségekkel járna a létesítmények átvétele, hiszen ott a közvilágítást és a csapadékvíz-elvezetést is ki kellene építeni. A polgármester módosító indítványát végül leszavazta az ÉVE és az eredeti javaslatot fogadták el.

A polgármesteri tájékoztató keretében kerültek szóba a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.-nél történt feltételezhető szabálytalanságok, ami miatt Balogh László feljelentést tett a rendőrségen. A polgármester több kérdést is megfogalmazott az ügy kapcsán, például azt, hogy az ÉVE képviselői közül tudott-e valaki a felügyelő bizottság által feltárt szabálytalanságokról, de érdemi választ nem kapott. Helyette Horváth Jácint, dr. Fodor Csaba és dr. Schauta Marcell is arra hívta fel a polgármester figyelmét, hogy a közösségi oldalán kiszivárogtatott dokumentumok miatt megütheti a bokáját. Végül mindenki úgy nyilatkozott: a rendőrségi vizsgálat minden kérdésre választ adhat.