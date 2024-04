Egyebek mellett erről is szó esett a 2004 óta működő, jelenleg 32 tagot – önkormányzatokat, szakembereket – számláló szervezet éves közgyűlésén, amit szerdán tartottak meg a megyeházán. Kemény József nyugállományú polgári védelmi ezredes, a szövetség elnöke beszámolójában kitért rá, hogy újraminősítő gyakorlatot szerveztek és támogattak Tekenyén, Zalaapátiban, a PELSO Járási Önkéntes Mentőcsoportnak Keszthelyen, a Zala Mentőcsoport és a Göcsej Járási Mentőcsoport részére. Támogatásukkal és szervezésükben összekovácsolási gyakorlatot tartottak a letenyei járásban megalakult települési rendeltetésű Molnári Önkéntes Mentőcsoport, valamint Molnári Köteles Polgári Védelmi Szervezet és a Járási Mura Mentőcsoport részére.

Ezen kívül rendszerben tartó gyakorlatot szerveztek és támogattak Pusztamagyaródon az önkéntes polgári védelmi szervezet részére. Mint fogalmazott, a gyakorlatok a társadalmi elismerés kivívása mellett gazdasági haszonnal is jártak, a jól megválasztott és végrehajtott feladatok eredményeként.

Ez évben is együttműködtek a honvédséggel, bekapcsolódtak a Göcsej Harci Túra szervezésbe. E program célja, hogy az ifjúsági versenyben résztvevő tanulók elméletben és gyakorlatban, játékos formában adjanak számot a tanév alatt elsajátított katonai, polgári védelmi, valamint állampolgári ismereteikről, és növeljék állóképességüket, emelte ki. Az önkéntesek és a diákok képzésének másfél millió forintos költségét a kapott adományokból és támogatásokból biztosították.

Hosszú évek gyakorlatához hűen a Magyar Földgáztároló Zrt. által adományozott 3 millió forintból a területi védelmi bizottság intézkedésére télen a legrászorultabb 60 zalai család részére tűzifaadományokat juttattak el. A családokat a polgármesterek és a képviselők javaslata alapján jelölték ki. A tűzifát ezúttal is az Omega GM Kft. szállította ki, mégpedig ellenszolgáltatás nélkül.

A szövetség működési költségéből finanszírozták az általános iskolás diákoknak megrendezett nemzetközi Safety tour verseny harminchárom résztvevőjének utasbiztosítását, valamint a polgári védelmi világnap rendezvényének költségét. Mindezeken túlmenően 600 ezer forint értékben anyagokat vásároltak a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság számára.

A közgyűlésen életkorára, 81 évére és egészségi állapotára hivatkozva lemondott az elnöki tisztről Kemény József, a posztra Sághegyi Attila honvéd alezredest, a Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság titkárhelyettesét választották meg.