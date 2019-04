Buszbalesetben vesztette életét a cseh válogatott labdarúgó

Csapata vasárnap este az Kayserispor otthonában 1-1-es döntetlent játszott, a mérkőzést követően hét játékos nem a klub saját buszával indult vissza, hanem béreltek egy kisbuszt, amely Alanya közelében ütközött.

A klub rendőrségi forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy bár két sofőr is volt a járműben, mindketten elaludtak, ez okozta a tragédiát, melynek következtében Sural életét vesztette, hat társát pedig kórházban ápolják.

Alanyaspor’s Czech international Josef Šural has passed away following a bus crash on their way back from away match in Kayseri last night. Our condolences to his family and friends. 🙁🙏 pic.twitter.com/JNhFIWSCak

— 433 (@official433) April 29, 2019