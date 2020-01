ZTE FC: Devecseri Szilárd és Kiss Máté is távozik

Hudák Martin után újabb távozók vannak a ZTE FC labdarúgó csapatától. Az NB I-be visszakerült együttesből távizik Olag Golodiuk, Kiss Máté és Devecseri Szilárd is. Kiss visszaigazol Győrbe, Devecseri pedig a Haladáshoz megy.

Ahogy azt várni lehetett, lesznek távozók a ZTE FC együttesétől, és főleg azok, akik kevés lehetőséget kaptak az ősszel. Hudák Martin érkezését a hét végén jelentette be az NB II-es Szeged-Csanád Grosics Akadémia együttese, aztán hétfőn kiderült, hogy Kiss Máté a Győrhöz igazol, ám Devecseri Szilárd és Oleg Golodiuk is szerződést bontott a kék-fehérekkel. Devecseri esete némiképp azért is meglepő, hiszen ő nyolc mérkőzésen tagja volt az őszi kezdőcsapatnak, lőtt egy emlékezetes gólt, mégis távozik. Kíváncsiak voltunk rá, hogy miért.

– A két ünnep között megkeresett a Szeged, hogy szívesen látna, s mondták, hogy beszéltek Sallói István sportigazgatóval is, aki azt mondta, hogy nem gördítenének akadályt a távozásom elé – mondta Devecseri Szilárd. – A nyáron lejárt volna a szerződésem, s mivel nem beszéltünk a folytatásról, így az első edzés után én kértem, hogy üljünk le egymással. Mégis, ne az ország másik feléből tudjam meg, hogy távozhatok… Sallói István azt mondta, nem akarnak elküldeni, de tavasszal még kevesebb szerepet szánnak nekem. Így viszont a karrierem érdekében inkább a váltás mellett döntöttem. Nevelő egyesületemmel, a Haladással szóban megegyeztem. Az Egerszegen eltöltött két évről csak a jóra emlékszem: örülök, hogy itt lehettem, a szurkolóknak pedig köszönök mindent!

Kiss Máté számára – aki szintén alapembere volt az NB II-es bajnokcsapatnak – a sérülése és nyári operációja a legrosszabbkor jött és gyakorlatilag az ősz rá is ment erre. Ő Győrbe igazol, Oleg Golodiuk-kal szintén szerződést bontott a klub. Annyit megtudtunk még, hogy Szépe János egyelőre a Szegednél van próbajátékon, és valószínűleg Miroslav Grumic is távozhat a télen.