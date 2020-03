Három korosztály megyei csapatbajnokai az asztaliteniszezőknél

A Bolyaiskolában rendezte meg nemrégiben a Zala Megyei Asztalitenisz Szövetség Zala megye újonc, serdülő és ifjúsági csapatbajnokságát. Minden korosztályban sokan álltak asztalokhoz, akik színvonalas mérkőzéseket játszottak.

A lányoknál a Kanizsa Sörgyár első csapata valósággal tarolt, Orbán Flóra és Németh Letícia mindhárom versenyszámot megnyerte. Orbán ráadásul a leány versenyszámok mellett a fiú versenyszámokban is jól szerepelt. Ugyanez a kitűnő szereplés majdnem sikerült a sörgyári fiúknak is. Lenkovics Lóránt és Söjtör Roland csak az ifjúsági csapatban szorult a második helyre. A nagyszámú nevező miatt a legfiatalabb, U11-es „kis újonc” korosztály is szerepelhetett a viadalon.

Eredmények. Leányok. Kis újonc: 1. Kanizsa Sörgyár SE I. (Muczárt Dorka–Bunczom Nóra), 2. Cserszegtomaj (Berezvai Barbara–Sötét Johanna), 3. Murakeresztúr (Deák Regina–Vargovics Maja) és Sörgyár/Murakeresztúr (Muczárt Boglárka–Kalinics Lara). Újonc: 1. Sörgyár (Orbán Flóra–Németh Letícia), 2. Murakeresztúr I. (Kele Virág–Rákos Nóra), 3. Cserszegtomaj (Berezvai Barbara–Sötét Johanna). Serdülő: 1. Sörgyár (Orbán Flóra–Németh Letícia), 2. Sörgyár/Hévíz (Muczárt Dorka–Fehér Dorina), 3. Murakeresztúr I. (Rákos Nóra–Kele Virág). Ifjúsági: 1. Sörgyár (Orbán Flóra–Németh Letícia), 2. Sörgyár/Hévíz (Muczárt Dorka–Fehér Dorina), 3. Cserszegtomaj I. (Szita Dóra–Dancsák Katalin).

Fiúk. Kis újonc: 1. Murakeresztúr (Virovecz Dániel–Deák Milán), 2. Sörgyár (Dervalits Balázs–Gál Benedek), 3. Murakeresztúr/Cserszegtomaj (Andrasek Márk–Kovács Dávid) és Nagyrécse (Horváth István–Döbörhegyi Balázs). Újonc: 1. Sörgyár I. (Lenkovics Lóránt–Söjtör Roland), 2. Sörgyár II. (Orbán Flóra–Patard Máté), 3. Sörgyár III. (Muczárt Dorka–Dervalits Balázs). Serdülő: 1. Sörgyár I. (Lenkovics Lóránt–Söjtör Roland), 2. Hévíz (Hóti Péter–Fehér Dorina), 3. Sörgyár II. (Orbán Flóra–Patard Máté). Ifjúsági: 1. Hévíz (Fehér Dominik–Hóti Péter), 2. Sörgyár I. (Lenkovics Lóránt–Söjtör Roland), 3. Sörgyár III. (Pataki Ákos–Szollár Patrik).