Gálameccsel emlékeztek a becsehelyi feljutásra

A játékosok kezdeményezésre a becsehelyi focipálya múlt szombaton is kurjongatásoktól volt hangos, hiszen a nem kimondottan napos időjárás ellenére is két csapat futhatott ki a gyepre.

Tíz esztendővel ezelőtt ugyanis a Becsehely egyesztendőnyi megyei hármas szereplés után sikeresen jutott vissza a zalai második vonalba. A becsehelyiek jelenleg is ott szerepelnek, mégis a tíz évvel ezelőtti történések arra mindenképpen jók voltak, hogy a település csapata ne üljön le hosszabb időre is a legalsó ligában. Ennek évfordulóján gondolták úgy néhányan az egyesület háza táján, hogy az akkori és a mostani együttes meccsével emlékeznek meg a tízéves évfordulóról.

– Egy ilyen megkeresésre nem mondhattam nemet, hiszen nagyon szerettem mindig is Becsehelyen dolgozni – fogalmazott az akkori edző, Román Péter, aki Lentiből indult el a találkozóra. – Abban az időben, ahogy kiestünk, hála az égnek, egyből vissza is tudtunk kerülni úgy, hogy a megyei III. osztály Déli csoportjában huszonöt győztes meccset könyvelhettünk el, valamint a két döntetlennel is szereztünk két pontot. Az igazi azonban az volt, hogy szereztünk 166 gólt. Egyébként a falu azért is jelent sokat számomra, hiszen annak idején Egerből kerültem ide a környékre katonának, majd az itteni általános iskolában a tanári pályám is folytathattam…

Az ünnepi meccs forgatókönyve nem is alakulhatott volna szebben, mivel a felek végül 5-5-re végeztek. Annyit mindenképpen megjegyeznénk, hogy a 2010-es gárdából még most is többen játszhatnának és játszhatnak a mostani gárdában (nem volt az olyan rég…), illetve a 2009–2010-es idényük góllövőlistájának élén is két becsehelyi zárt a Déli csoportban: Balassa István 36, míg Luki Szabolcs 29 találatig jutott. Tíz év múlva alighanem egy szürreális szezonra emlékezhetnek majd a mostani időszakot tekintve, a 2010-es visszakerülést ugyanakkor még akkor is megülhetik.