Elkezdték felkészülésüket az NB II-re készülő zalai kézilabdacsapatok

Munkába álltak a zalai kézilabdacsapatok is, készülnek a szeptemberi rajtra. Zala megye négy NB II-es csapattal képviseli magát a sportág hazai vérkeringésében.

Már javában készül a szeptember 15-én rajtoló NB II-es kézilabda-bajnokság Északnyugati csoportjának küzdelmeire az Egerszegi Kézilabda Klub női együttese. A szakmai munkáért továbbra is Csatáné Balogh Beatrix felel.

– Több mint egy hete készülünk a csapattal, a felnőttek és a fiatalok együtt dolgoznak. A felkészülést megelőzően egyéni munkát végeztek a lányok, aminek eredményeként már érdemi munkát tudtunk végezni az elmúlt napokban is – említette a szakvezető.

Az EKK keretének magja egyben maradt, egyedül Béres Eszter távozott, aki Szombathelyen folytatja. Kapusposzton Mikolics Andrea jelezte a szezon végén, hogy egy ideig felhagy a kézilabdázással, így egyelőre Becze Tünde segíti a munkát a szezonban ezen a poszton. A vezetőedző egy érkezőről is beszámolt. Borbély Lili személyében egy fiatal irányító-átlövő csatlakozik az egerszegi csapathoz, aki Marcaliból teszi át a székhelyét Zalaegerszegre, mivel a középiskola végeztével itt folytatja főiskolai tanulmányait.

A felkészülés során 4-5 edzőmérkőzéssel terveznek Zalaegerszegen, legelőbb augusztus 25-én Marcaliban szerepel az EKK a II. Kiss László-emléktornán.

Az NB II Délnyugati csoportjában szereplő Hévíz SK női kézilabdacsapata megfiatalodott, átalakult kerettel vág neki a közelgő pontvadászatnak. Az elmúlt bajnokságot csoportjában a 6. helyen zárta a hévízi alakulat, de kis szerencsével volt esélyük arra is, hogy a három kézilabda-akadémia csapata mögött a 4. helyen zárjanak. Baranyai Norbert edző irányításával már edzenek a lányok, aki a változásokról is beszámolt.

– Távozott tőlünk Fehér Kitti, eligazolt Berecz Nikolett Ajkára, Czigány Nóra hazatért Lentibe, és szintén eligazolt Burghardt Lukrécia, aki a bajnokság hetedik leggólerősebb játékosa volt legutóbb 134 találatával – sorolta a távozók nevét Baranyai Norbert. – Két játékost igazoltunk, Horváth Ivett Győrből, Binecz Mercédesz Tapolcáról érkezett, mindketten balátlövők. A belső pozícióban 3-4 játékosunk is van, akik ha felvállalják a felelősséget, meg tudják oldani a jelentkező feladatokat, és gólokat fognak szerezni. Az amúgy is erős csoportba érkezett az NB I/B-ből a Szekszárd. A helytállás a célunk, mivel kevesen vagyunk. Nem szabad most nagyobb célt kitűzni fiatal csapatunk elé. Sok mérkőzést kell játszanunk, hosszabb távra tervezünk, addigra leszünk sikeresek.

A Hévíz szintén részt vesz Marcaliban az augusztus 25-i hagyományos négycsapatos tornán.

Imponáló fölénnyel nyerte meg a női kézilabdázók megyei bajnokságát a Tungsram SE Nagykanizsa csapata, és Tóth László tanítványai vállalták is a felsőbb osztályt. Éppen ezért szeptemberben már az NB II Délnyugati csoportjában szerepelhetnek. Az osztály és a csoport is azonos férfivonalon, csak éppen a Tungi az NB I/B-ből esett vissza a harmadik vonalba, így a férfiegyüttes is az NB II-ben folytatja.

A kanizsai hölgyek augusztus elején álltak munkába az NB-s szinten már igencsak rutinosnak számító szakvezetővel, Tóth Lászlóval.

– A hónap első napján kezdtük a felkészülésünket – kezdte a tréner. – A játékosmozgás terén talán úgy tűnik, nem voltunk igazán aktívak, de a kiszemelt kézisek munkahelyi elfoglaltságai is közrejátszottak abban, hogy nem tudtunk egyelőre játékosokat hozni. Az tekinthető a legnagyobb hasznunknak, hogy sikerült lényegében a tavalyi hazai magot egyben tartanunk. Azt gyorsan hozzátenném, hogy nagy nyereségként könyvelhetjük el a tavalyi szezon gólkirályának, Zvolenszky Nórának az itt tartását. Aki érkezett, a csurgói beállós, Raczkó Petra.

A Tungsram férfi-kézilab­da­legénysége az elmúlt szezonban az NB I/B Nyugati csoportjában a 11. helyen végzett és nem sikerült megkapaszkodnia a második vonalban. Mi több, így a játékos­elvándorlás sem volt kicsi, Gazdag Tibortól pedig mint játékos-edző Csalló Ádám vette át a szakmai munka irányítását.

– Keretünkből jó néhányan távoztak, viszont ezúttal érkezőkkel nem számolhatunk – foglalta össze a jelenlegi helyzetet a 26. életévét a jövő héten betöltő ifjú szakember. – Az eddigi tréner, Gazdag Tibor visszatért Csurgóra, ott az U23-as együttest vette át. Nálunk is hatványozott szerep jut majd az utánpótlásnak, hiszen onnan nevezhetünk majd játékosokat a felnőttmérkőzéseinkre. Futással, erősítéssel kezdtünk, és mivel kevesen vagyunk a felnőttben, és az ificsapatban sincs túl nagy létszám, így közösen zajlanak az edzések.

Ahogy azt megtudtuk Marczinka Csabától, az egyesület szakmai vezetőjétől, konkrét helyezésekben azért sem gondolkodnak, mivel előbb a mezőny erősségét mérnék fel kezdő meccseik által, majd azt követően érdemes konkrét célkitűzésekről beszélni.