Babati: ez nagyon kellett

„Közhelyesen” szólva, jó ránézni a labdarúgó NB II tabellájára, hiszen a ZTE FC vezeti. A vasárnap esti, Gyirmót elleni győztes (1-0) rangadó után elhangzott a ZTE FC székházában: 12 év után áll ismét az aktuális tabella élén az egerszegi csapat.

Bevalljuk, nem néztünk utána az információ valódiságának, de biztosan így van, s nincs is okunk kételkedni benne. Akkor, 2006-ban a ZTE FC valóban remekül kezdte az NB I-et, s azt a bajnoki évadot végül a harmadik helyen zárta. Ennyi múltidézés belefér, de érkezzünk vissza a jelenbe. Az NB II 12. fordulója után a ZTE FC az élre állt. Vasárnap egy rangadót vívott meg sikeresen, ráadásul a 92. percben, hogy még „drámaibb” legyen a végkifejlet. Békéscsabán, ugyancsak a 92. percben, a Kaposvár egyenlített (1-1), s ez is kellett az egerszegieknek, hogy tabellaelsők legyenek.

Hat meccs óta veretlen a ZTE FC, ami így már bőven nevezhető sorozatnak, s vasárnap is jól futballozott. Bizonyára lesznek, akik vitatkoznak a megállapítással. Azt valóban el kell ismerni, hogy nem voltak fergeteges támadások, fineszes megoldások, viszont a pályán ott volt az ellenfél, amely nagyjából azonos játékerőt képviselt. A két csapat nem játszott unalmas találkozót, volt iram, a labdát nem „törték el”, s köszönhetően a közönségnek is, rangadóhangulat kerekedett a mérkőzésből. Egy idő után lehetett érezni, hogy egy gól akár el is dönthet mindent, s így is lett. Kónya Kornél okos meglátása a 92. percben, hogy érdemes Babati Benjamint kiugratni, tökéletesen bejött. „Baba” kilépett, nem hibázott.

– Hát, ez nagy volt! – foglalta össze tömören a csapatkapitány Babati Benjamin az estét, amikor kilépett az öltözőből. – Kicsit beindultam, de a leshatáron, s Kónyán lehetett érezni, hogy oda fogja passzolni a labdát. Egyébként előtte volt egy eset, amikor ugyanígy Kónya indított, de a játékvezető lest ítélt. Az szinte biztosan nem volt az, de mindegy, így is nyertünk. Ma tényleg nagyon jó volt a hangulat és nagyon akartunk is nyerni. A nyári szurkolói ankéton azt mondtam, hogy a közönség bele tud hajtani mindenkit a győzelembe, és ez most is érződött. Ez a győzelem nagyon kellett, de a korábbiak szintén. Örülünk, hogy az élen állunk, ám még semmi nem dőlt el, lesznek még komoly csatáink, melyek ehhez hasonlóan fontosak lesznek.

A már említett Kónya Kornélon lehet talán a legnagyobb fejlődést felfedezni amióta ideérkezett. A jobbhátvéd az NB III-as PMFC-től érkezett a nyáron, de nem ismeretlenül tért vissza Zalába. Pécsi születésűként, két éves kora óta Keszthelyen él, ahogy bátyja, Dávid is. Az FC Keszthely, majd a Hévíz csapataiban futballoztak, előbb korosztályos szinten, majd a felnőttben. Aztán Pécsre kerültek.

– A bátyám fogorvosnak tanul, s amikor végeztem a középiskolával, én is Pécsre mentem – kezdte ezzel a válaszát a 23 éves Kónya Kornél, amikor arról kérdeztük, miként „kötött ki” ismét Zalában. – Játszottam előbb a Szentlőrinc NB III-as csapatában, majd a PMFC-ben, s a nyáron hívtak a ZTE-hez. Hozzáteszem, nagyon örülök ennek, hiszen ez már az NB II. Vasárnap egy rangadót nyertünk, s ezek a mélységi passzok, amiből a gól született, végig benne van a játékunkban. Amikor pedig lehet, ezt ki kell használni.

Az NB II-ben a válogatott soron következő Nemezetek Ligája találkozói miatt most ismét szünet következik. A ZTE FC legközelebb október 21-én lép pályára, amikor a Kazincbarcika vendége lesz. Addig is, élvezheti a listavezető szerepkört…