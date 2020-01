Az utolsó hat őszi fordulóra építene a Hévíz SK a labdarúgó NB III-ban

A labdarúgó NB III-ban a Hévíz SK is pihenőjét tölti, ám a hétvégén már találkozik a társaság. A Nyugati csoportban 17 forduló után a 15. helyen álló fürdővárosiak célja továbbra is a bennmaradás kiharcolása, ám nem vitás, ehhez erősíteni is kell.

Az NB III-ba újoncként visszajutott Hévíz SK ősze nem indult túl jól, hiszen a vereségek mellett a 10. fordulóig mindössze két döntetlent könyvelhettek el. Akkor következett a Balatonlelle elleni találkozó, amit idegenben nyert meg a csapat, és onnantól eredményesebb lett a gárda. Az utolsó hat őszi játéknapon 10 pontot gyűjtött be Damina László együttese, és ez jelenti a kapaszkodót számukra, hogy sikerülhet a bennmaradás. Már az ősz végén is nyilvánvaló volt, hogy erősíteni kell, s most, a felkészülés kezdete előtt az iránt érdeklődtünk, hogy vannak-e már fejlemények ez ügyben. – Egyelőre nincs konkrétum, a játékosok még pihennek, és senki nem jelezte felém, hogy esetleg távozna – válaszolta megkeresésünkre Damina László, a Hévíz SK vezetőedzője. – Szombaton találkozunk újra, amikor elvégezzük az ilyenkor szokásos felmérést. – Az őszi zárás óta eltelt hetekben nyilván mélyebben is elemezte a csapat szereplését. Mire lesz leginkább szükség a bennmaradás kiharcolásában? – Úgy fogalmaznék, hogy letisztult bennem a kép. Sok kapott gól olyan durva egyéni hibákból esett, melyek az egyéni képességekre vezethetők vissza. Meg kell oldani, hogy sokkal kevesebb gólt kapjunk, ezt mindenképpen el kell érni. Mondom ezt azért is, mert a lőtt góljaink száma rendben volt, és elemezve a meccseinket azt láttam, hogy ezek meg tényleg kidolgozott, szép akciók végén születtek. – Letisztult az is, hogy mely posztokra igazolnának? – Először is szeretnék a csapattal találkozni, hogy lássam, ki, milyen állapotban van. Ami biztos, hogy a védőjátékot stabilizálni kell, s ehhez igazítjuk a tervezett igazolásokat is. A csapatvédekezés hatékonyságán kell javítani, bár megjegyzem, hogy az ősz végére ebben sokat léptünk előre, hiszen a hat meccs alatt szerzett tíz pont sokat javított a helyzetünkön. Ilyen szériából kellene még kettő tavasszal. – Összesen tizenhárom forduló áll majd a rendelkezésükre, hogy sikerüljön a bennmaradás. Elérhető ez? – Hogyne, és ezért dolgozunk. A nagyobb tapasztalat és a fejlődés mindenképpen derűlátásra ad okot. Tavasszal 20-25 szerzett pont kell a cél eléréséhez, legalábbis az elmúlt évek során 24-35 pont kellett a bent maradáshoz. Nekünk most 12 van. – Mikor érkezhetnek új játékosok, és kikkel játszanak a felkészülés során? – Az átigazolásnál a rutin és a fiatalok arányát mindenképpen el kell találnunk, ez fontos lesz. A jövő héten kezdjük a munkát, és március első hétvégéjén indul a tavaszi szezon. Összesen hat edzőmeccset tervezünk, ebből négyet olyan ellenféllel, amely nálunk magasabb osztályban szerepel. A pontos menetrend még egyeztetés alatt van.