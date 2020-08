A ZTE FC vasárnap az NB I.-ben csaknem telt ház előtt fogadja az FTC-t

Fradivárás Egerszegen… Mindez szó szerint igaz erre a hét végére, ugyanis a vasárnap, 17.45 órakor kezdődő ZTE FC – Ferencváros NB I.-es labdarúgó-mérkőzés a sportkedvelők szerint is remek zárása lesz a hétnek. Boér Gábor, a ZTE FC szakvezetője tisztában van az esélyekkel, csapatától pedig szenvedélyes futballt vár.

Ha van ellenfél, akit nem kell különösebben beharangozni sem Zalában, sem az országban sehol másutt, az a Ferencváros. A Fradi, amely szerdán a Bajnokok Ligája-selejtezőben nem kis bravúrral idegenben ejtette ki a nagy hírű Celtic Glasgow együttesét, és amely némi túlzással Skóciából egyenesen Zalaegerszegre tart a labdarúgó NB I. 3. fordulójában.

A ZTE FC két döntetlennel kezdte a bajnokságot, ám mindkét ellenfél olyan együttes volt, amely a legutóbbi bajnokság élcsapatai közé tartozott (Fehérvár FC, Mezőkövesd). Ezúttal pedig a bajnok érkezik… Boér Gábor, a ZTE FC vezetőedzője mi mással, mint az ellenféllel kezdte esélylatolgatását, amikor erre kértük.

– Ország-világ láthatta, hogy a mai Ferencváros már európai kvalitású együttes, és ennek megfelelő játékosokkal rendelkezik – állapította meg a kék-fehérek vezetőedzője. – Nem csak idehaza tényező, éppen ezért nagyon nehéz feladat vár ránk. Azonban azért is szép játék a futball, mert bármikor tud meglepetést okozni… Közel telt ház várható vasárnap, és csapatommal együtt a meglepetés lehetőségéről nem mondunk le. A mérkőzés 0-0-ról indul, a pályán emberek játszanak. Tisztában vagyunk avval, hogy milyen erőt képvisel az FTC, mi viszont szervezetten és szenvedélyesen akarunk futballozni.

Boér Gábor azt is hozzátette, nem számol azzal, hogy az ellenfél esetleg pihentetne játékos(oka)t, mert mint mondta, a címvédőnek is fontos minden meccs és pont. Rátérve a bevethető hazai játékosokra, továbbra is lesznek hiányzók. Szépe János, Tajti Mátyás és Kun Bertalan sérült, Könyves Norbert pedig a szakvezető szavaival élve a héten már együtt edzett a csapattal. Ami azt is jelentheti, hogy a támadó vasárnapra készen áll újra a pályára lépésre, de ez még nem lett kimondva. Az, hogy a két döntetlen után milyen eredményt szeretne a vezetőedző, a válasz könnyen kitalálható volt.

– A sorsoláskor is tudtuk, hogy milyen sorozattal kezdünk és mindig az a legjobb, ha egy csapat három ponttal gazdagodik – válaszolta Boér Gábor. – Ez viszont nem mindig lehetséges. Ám, mint mindig, most is úgy kell felmennünk a pályára, hogy megpróbáljunk nyerni. Az első két meccsen sem az volt a cél, hogy jó az iksz is. Most sem így állunk ehhez a mérkőzéshez, a legerősebb Ferencvárost várom, és ahogy mindig, most is bátran akarunk játszani.

A 3. forduló után bajnoki szünet következik, s Boér Gábor is megerősítette, hogy akár tovább erősödhet a keret, ám azt is hozzátette: ez még a jövő zenéje.

A találkozóra szombaton és vasárnap is lehet elővételben belépőt váltani. Szombaton a stadion pénztárai 9–12 óra között, vasárnap pedig 9 órától várják a drukkereket és online is zajlik a jegyértékesítés.

Az NB I. 3. fordulójából pénteken már lejátszottak egy mérkőzést (DVTK–MTK), ám a találkozó lapzárta után ért véget.

A további program. Szombat, 20.30: Paksi FC–Mezőkövesd. Vasárnap, 17.45: ZTE FC–Ferencváros, Budafok-Fehérvár FC. 20.00: Puskás Akadémia–Újpest, Budapest Honvéd–Kisvárda.