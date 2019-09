A ZTE FC kapusa szerint is járt volna a piros – fájó most ez a vereség

Egy elmaradt kiállítás lehet, hogy sokba került a ZTE FC együttesének, ami persze most már csak feltételezés lehet… Mindenesetre a vasárnap rendezett ZTE FC–FTC élvonalbeli találkozó végződhetett volna hazai szempontból sokkal szebb eredménnyel is, ám igaz az is: a Ferencváros nem véletlenül a bajnok és rendelkezik olyan kerettel, aminek köszönheti a 2-1-es sikerét.

Zalaegerszegen 10.655 néző tekintette meg a vasárnapi, az NB I 2. fordulójából elhalasztott találkozót. Nem véletlenül indítjuk ezzel visszatekintő írásunkat. Abszolút telt házat ugyan nem takar ez a szám (a stadion 11.200 néző befogadására alkalmas), hiszen a vendégszektorban maradtak üres székek, ám mai viszonyok között, egy ilyen nézőszámmal nem sok hazai csapat büszkélkedhet. Magyar pályákon évente csupán párszor kerül egy-egy meccsen tízezer fölé a nézőszám (jórészt akkor is az FTC hazai találkozóin, amelynek idehaza kiugróan magas az átlagnézőszáma), egyfajta sikert tehát mindenképpen jelentett a vasárnapi találkozó.

Az, hogy a pályán nem született hazai siker, ez meg nem sokon múlt… A ZTE FC egészen a 87. percig vezetett, hiszen az amerikai Eduvie Ikoba – visszanézve a felvételeket a remekül futballozó Stieber Zoltán adta a gól

passzt – 44. percben szerzett találatával a hajráig nyerésre állt a házigazda. A mérkőzés utáni elemzéseknél sok szó esett a fáradtságról.

Az FTC csütörtökön még az Espanyol vendégeként szerepelt az Európa Ligában és meglehetősen „munkás” meccset vívott annak érdekében, hogy kiharcolja az 1-1-es döntetlent. Nem próbálunk párhuzamot vonni, annyiban mégis ezt tesszük, hogy vasárnap a ZTE FC tett sokat azért, hogy megszerzett előnyét megtartsa. Az első félidő jó játéka után a második 45 percben már nyomás alatt futballozott az egerszegi együttes és Dobos Barna vezetőedzőnek éppen az fájt: a nehezén túljutottak, mert túlélték a nyomást. Amikor a hajrában kiszabadultak ebből és támadásokat is vezettek, akkor érkezett előbb Leandro a 87. percben, majd Tokmac Nguen a 92. minutumban. Mindkét gólnál a Ferencváros játékosai tisztán maradtak, ráadásul a kapu előtt. Lapunk kérdése pedig úgy szólt a ZTE FC vezetőedzőjéhez: mennyiben hibáztathatók konkrét játékosok ezért, vagy csak a fáradtság miatt lanyhult a koncentráció?

– Ahogy mondtam, nyomás alatt futballoztunk, de túléltük ezt, sőt utána már helyzeteink voltak, tartottuk és járattuk a labdát. A tanulság, hogy masszívabbnak kell lennünk hátul és ez igaz a jövőben is – mondta erre a szakvezető.

Egyébként Szerhij Rebrov, az FTC vezetőedzője is elismerte, hogy a ZTE „többet érdemelt volna” játékáért, viszont azt is kiemelte: cserejátékosai is kellettek a sikerhez. Különösen Tokmac Nguen beállításánál lehetett ezt érezni, s el kell ismerni, nehezen tartották őt a zalaiak. Kétszer is csak taktikai fault árán sikerült megállítani a kenyai születésű, ám norvég állampolgárságú támadót, akinek a sebessége a mai magyar mezőnyben valóban kivételes. Ám nem biztos, hogy végül összejött volna neki is a gól, ha történetesen a 90. percben Franck Boli nem sárgát kap, hanem pirosat. Az FTC támadója nyújtott lábbal, szinte fej magasságban szállt bele Demjén Patrikba, a ZTE FC kapusába. Ha akkor, pár perccel a zárás előtt kiszáll a játékból Boli, ki tudja, milyen forgatókönyv következett volna. Ahogy nagyon sokan, úgy az egerszegiek hálóőre is úgy érezte, pirosat ért volna ez a belépő.

– Biztos, hogy a talpával ért el, gyakorlatilag fejmagasságban és az nem lehet kifogás, hogy közben a támadó a labdát nézte… – mondta el Demjén Patrik a találkozó utáni kérdésünkre. – Véleményem szerint ez pirosat ért volna. Sajnos elkerülhetők lettek volna a gólok is, de például a második FTC-találatnál Nguen lába is elég magasra lendült, aztán persze a lövésénél a labda is pont úgy pattant a, hogy a kapuba jusson. Bánt a vereség, mert érzésem szerint többet tettünk a győzelemért, mint a Ferencváros, mégis pont nélkül maradtunk.

Márpedig ezek a pontok vagy a pont nagyon kellett volna. A szezon során ez már a harmadik mérkőzése a zalaiaknak, hogy erről kell beszélni. Mezőköveden, Debrecenben is több volt a ZTE FC játékában, mint a vereség. Az szinte biztos, hogy bravúr nélkül nem lehet elérni a célt, s előbb utóbb a zalaiaknak is szükségük lesz erre.

A mérkőzést a helyszínen tekintette meg Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. Az FTC válogatott kerettag játékosain kívül vélhetően a korábbi válogatott, jelenleg egerszegi színekben futballozó Stieber Zoltán teljesítményére is kíváncsi volt. A legközelebbi kerethirdetésnél majd kiderül, hogy a kapitánynak érdemes volt-e Egerszegre utaznia.