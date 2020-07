A közönség és a mezőny is „éhezett” már a roncsderbire

A szezon első roncsderbibajnoki futamát rendezték meg a faluban, Napkitörés Derby néven. A remek időjárásnak is köszönhetően nagyon sokan voltak kíváncsiak a futamokra, a mezőny mérete pedig arra utalt, hogy a versenyzők is nagyon várták már a viadalokat.

Nagypáliban két évvel ezelőtt rendezték meg az első roncsderbi országos bajnoki futamot, ami nagy sikert aratott, aztán következett a második és az idén már harmadszor rajtoltak el itt az autók. Vasárnap a remek idő és a remekül előkészített pálya is vonzotta a nézőket, becslések szerint az ezer főt is elérte az érdeklődők száma. Az egész napos program egyben a roncsderbi ob idei első futama is volt, amit még négy követ, hogy a sorozat végén majd az összetettben is győztest hirdessenek.

Nagypáli remek házigazda volt, és – mint megtudtuk – a technikai sportok közül a terepjárósokat is szívesen fogadná a település. Nagypáli polgármestere, Köcse Tibor most is elégedett volt:

– Látványos versenyt rendeztünk, sok néző előtt, akik nagyon fegyelmezettek voltak, és ilyenkor az a legjobb hír, hogy nem történt semmi rendkívüli – hallottuk a település vezetőjétől. – A pálya talaja is nagyon jó lett, annak ellenére, hogy két nappal korábban egy nagy eső után még szivattyúzni kellett a vizet. De hála a folyamatos karbantartásnak, ez sem okozott gondot.

És hogy miért volt fontos Nagypáli számára a roncsderbisorozathoz való csatlakozás?

– Városkörnyéki település vagyunk, de számos programot szerveztünk ide a múltban is – válaszolt Köcse Tibor. – Most a technikai sportágak felé fordultunk, amire van igény. Éppen ezért azt tervezzük, hogy terepjárós versenyt is szervezünk, amihez pályát szeretnénk építeni. Úgy látjuk, összehozza az embereket az ilyen rendezvény, és nem baj, ha van ilyen. Karitatív célunk is volt: gyűjtöttünk a Zalai Szívgyógyászatért Alapítvány számára, amely képviseltette is magát a rendezvényünkön. Így a sport és a jótékonyság találkozott.

Ami a versenyeket illeti: ötven autó indult, és nyolcvan volt a nevezők száma a 11 kategóriában. A vasi klubok versenyzői domináltak, de a zalaiak, így a nagypáli és a lenti klub versenyzői is dobogós helyeket szereztek.

A győztesek és a zalai érmesek. Szuperfutam: 1. Sporeth Roland (Szombathely), 3. Karbovszky Ferenc (Lenti). Széria kicsi: 1. Lakatos Róbert (Vép). Széria nagy: 1. Sporeth Roland (Szombathely), 2. Végh Zoltán (Nagypáli). Széria közép: 1. Kovács Szabolcs (Vép). Lada: 1. Vámos Dániel (Szombathely), 2. Nagy Sándor (Lenti) . Női: 1. Szabó Zoltánné (Gérce), 3. Szabó Brigitta (Lenti). Ifi II.: Tóth Vazul (Hajmáskér). Épített: 1. Klaus Trondl (Hajmáskér). AS: 1. Tomity Péter (Lenti). Amatőr: 1. Sporeth-Hatos Lídia (Szombathely). Szerelő: 1. ifj. Szabó Zoltán (Gérce), 2. Milinte Márk (Lenti).