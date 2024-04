A húsz alkalmas szakkört december elején indították el és idén március elején fejezték be Vasboldogasszonyban. A Nemzeti Művelődési Intézet öt fő számára biztosítja az eszközöket és az alapanyagokat, de mások is jöhetnek és jöttek is helyből a szakkörre. Egy alkalommal a kispáli túrázók csapatát látták vendégül húsvét előtt, és avatták be a gyertyaöntés fortélyaiba. Szintén kérésre Kispáliba és Lakhegyre pedig alapanyagokat juttattak el, így ott is kipróbálhatták a gyertyaöntést, mondta el a kiállítás megnyitóján Hessel Ferencné szakkörvezető.

Nagyon jól tették, hogy más településeket is bevontak, amely által egy újabb értékalapú közösség létrejöttét segítették. A szakkör programnak épp a tudás átadása, az értékek megőrzése a célja. Az alkotó munka mindemellett erősíti a helyi közösségeket, tette hozzá Matyasovszky Margit, a NMI Zala vármegyei igazgatója.

Németh Zsolt, Vasboldogasszony polgármestere megköszönte a lehetőséget az NMI-nek, a résztvevőknek pedig az igyekezetet, amit a gyertyaöntés elsajátításába fektettek. A kiállított darabok mutatják, hogy sikerrel tették. Ezzel a jövő generációjának is példát mutattak a hagyományőrzésről és az együttmunkálkodás öröméről.

Vasboldogasszonyban nem ez volt első NMI által támogatott szakkör. Először mézeskalácsot sütöttek, majd gyöngyöt fűztek, illetve papírfonással készítettek különböző használati tárgyakat egyidejűleg. A lehetőség eddig is nyitva állt bárki előtt, ahogy a folyatás is. Várják majd a javaslatokat, mely szakkörre pályázzanak legközelebb.

A kiállítás megnyitóján Kálmán Rozina, a Vasboldogasszonyi Községi Népdalkör Egyesület tagja népdalokat adott elő.