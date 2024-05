Az idén 25 éves, 30 aktív tagot számláló Magyar Moszkvics Klub évente kétszer szervez hasonló autóstalálkozót, Csesztregre is az ország számos pontjáról, többek között Békés vármegyéből, Egerből, Budapestről érkeztek Moszkvics tulajdonosok.

Fotó: Korosa Titanilla

Több évjárat is felvonult

- Ezen alkalmakkor felfedezzük az ország egy pontját - mondta Turi János, a klub elnöke, aki Maglódról autózott Zalába. - Csesztregre a helyi klubtagunk Bécs Dávid által jutottunk el. Összesen mintegy 25 veterán járművel vonultak fel most tulajdonosaik az autóstalálkozóra.

Fotó: Korosa Titanilla

Hat-hét féle Moszkvics érkezett, a legidősebb 1960-as évek elejei, a legfiatalabb 1993-as, a többségük 70-es-80-as évekbeli. Mellettük old timer Volga és Latvija is színesíti a felhozatalt. Ilyenkor túrát is teszünk, megmutatjuk a veterán járműveket a helyieknek, akik mindig nagy érdeklődéssel fogadnak minket.

Fotó: Korosa Titanilla

A moszkvicsozás, mint minden veterán autó iránti rajongás abból áll, hogy a gazdáját kielégíti az autó fenntartása, s bemutatása minél szélesebb körben.

Strapabíró szovjet gépek

- A Moszkvics járműveket 1947-ben kezdték el gyártani a Szovjetunióban és egészen 2006-ig foglalkoztak vele – magyarázta. - Magyarországra még 1997 körül is hoztak be ilyen gépjárműveket. Strapabíró a kivitelezésük, kétféle típus készült, a kisebb motoros 1350 köbcentis motorral, a nagy motoros 1500-as. Utóbbinak már nagyon jók a menettulajdonságai, 75 lóerős, tartósan tudja a 120 kilométer/órát.

Fotó: Korosa Titanilla

A klubtagoknál kevés kivétellel szinte minden szériából található jármű. A legtöbbünknek ezek hobbiautók, jó időben hétvégén veszem elő magam is, illetve a találkozókra.

Fotó: Korosa Titanilla

És, hogy miért pont a Moszkvics?

- Mindenki más iránt rajong – fogalmazott Turi János. - Én az első utamat egy ilyen autóval tettem, a családi autónkkal és vagyunk többen ezzel így. De van olyan is, aki valahol rátalált és úgy érezte, hogy neki ez kell. A fiataloknak újdonságot mutatunk ezekkel a veterán járművekkel, de az idősebbek megismerik és leesik az álluk, ha látnak minket egy-egy túrát.

Fotó: Korosa Titanilla

A Moszkvicshoz ma is könnyen lehet beszerezni alkatrészeket, külföldről is, illetve replika alkatrészeket is utángyártani.