Balogh László: „Kompromisszumkész ember vagyok”

Az este 23 órakor ismert adatok szerint Nagykanizsa polgármestere Balogh László, a Fidesz-KDNP jelöltje, akitől pár száz szavazattal maradt le dr. Hári Tibor, az Éljen VárosuNk! Egyesület polgármester-jelöltje.

Az esti állás szerint a közgyűlésben a Fidesznek 7, az ellenzéki összefogásnak pedig 8 képviselője ülhet majd. Balogh Lászlót gyorsértékelésre kértünk.

– Először is szeretném megköszönni azoknak a választópolgároknak, akik a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselőjelöltjeire és rám szavaztak. S azoknak is köszönettel tartozom, akik elmentek szavazni, éltek törvényadta lehetőségükkel, de nem a Fidesz jelöltjeire adták voksukat – ezzel együtt én szeretnék az ő polgármesterük is lenni – bocsátotta előre Balogh László. – Egyelőre úgy tűnik, hogy pártszervezetünk, a Fidesz-KDNP nem lesz többségben a közgyűlésben, de ez biztossá majd csak hétfő reggel, jogerőssé pedig talán szerdán válik. Ez nem egyszerű helyzet természetesen, de ha már így adódott, ebből kell kihozni a maximumot. Azt gondolom, mindannyiunk, az egész közgyűlés érdeke az, hogy Nagykanizsa fejlődjön. És aki ismer, tudja: kompromisszumkész ember vagyok.

Balogh László hozzátette: szeretné folytatni a Modern Város Programot, a munkahelyteremtést és közös ügynek tekinti a Kanizsa vár vissza!-programot is, hiszen minden nagykanizsai számára egyformán fontos, hogy a fiatalok ne hagyják el a várost.