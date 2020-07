Ismert dalok újragondolt köntösben: a Vagabond Trió zenekar egyedi hangzással szórakoztatja a zalai közönséget

A Fegyverneky Levente, Tóth Gábor és Udvary Dávid alkotta együttes újító szándékkal nyúl híres előadók slágereihez.

Ezen a héten a nyugat-balatoni régióhoz kötődő, 2015-ben alakult Vagabond Trió zenekart mutatjuk be Helyi arcok sorozatunkban. Fegyverneky Leventével, az énekesükkel beszélgettünk legfrissebb terveikről, egy új formáció születéséről, egyúttal az idei Keszthely Street Festivalra tervezett programjukról is.

– Röviden foglaljuk össze a tudnivalókat a zenekarról. Honnan indultatok, mi jellemez titeket?

– 2015-ben alakult a formációnk, Hévíz és Keszthely környékiek vagyunk. Alapvetően népszerű, számunkra is kedves dalokat dolgozunk fel. Ezeket egy akusztikus- és egy basszusgitár segítségével szólaltatjuk meg, ehhez társul az ének, valamint az elektronikus alapok. Igyekszünk kicsit elrugaszkodni a bevett sémáktól, ezért építjük fel a dalokat az elektronikus zenéből ismert live act szemlélet alapján. A célunk az, hogy egyedi hangzást adjunk nekik.

– Milyen lehetőségeket rejt ez a fajta zenélés?

– Nagyon sokat rejt, szerintem nem is lehet mindet kiaknázni. Azáltal, hogy a számítógéppel virtuális hangszerek bevonására is lehetőségünk nyílik, a variációk száma végtelen. Úgynevezett szintézistechnikákkal akár olyan elektronikus előadók dalait is meg tudjuk szólaltatni, mint például a Depeche Mode. A 21. században már nincs szükségünk szintetizátorokra, most egy laptop és a megfelelő programok helyettesítik ezeket.

– Miként történik egy dal saját képetekre formálása?

– Olyan közkedvelt előadókra kell gondolni, mint az említett Depeche Mode, Michael Jackson, U2, vagy az inkább fiatalok körében ismert Arctic Monkeys. Elsődlegesen megpróbálunk a dalhoz egy jó ritmusképletet kitalálni, majd a hangszeres zenészeink átültetik az akkordmeneteket. Van egy kis stúdió a szobámban berendezve, ide szoktunk beülni, és a szabadidőnkben kísérletezni ezzel.

– Hogyan frissítitek időről időre a repertoárt?

– Általában kész tények elé szoktam állítani a többieket. Amire jönnek, addigra az alapok egy részét már kidolgozom és megkérdezem, mit szólnának hozzá, ha így állnánk neki az adott dalhoz. Amennyiben megtaláljuk az útját, hogy a végeredmény egy akusztikus gitáron is élvezhető legyen, akkor általában végig is visszük a folyamatot.

– Mivel telt számotokra a karanténidőszak?

– Hasznosan töltöttük ezt az időszakot, új dalokat is tanultunk. Mi kisebb, 100 fő alatti rendezvényeken szoktunk fellépni, ezért könnyebb helyzetben voltunk, mint a nagy tömegeket megmozgató zenekarok. Már május végén, június elején ismét előadhattunk a közönségünknek, sőt, a Köszönjük, Magyarország! program keretén belül, az A38 és a Petőfi Múzeum jóvoltából támogatást kaptunk két nagykoncert megvalósítására. Az augusztus 17-re és 19-re tervezett, hévízi és keszthelyi eseményeken a triónk kiegészül majd egy szaxofonossal, egy billentyűssel és egy dobossal.

– A közösségi oldalatokon olvastam, hogy egy ideje új formáció, a Dingo színpadra állításán dolgoztok. Mit lehet tudni erről?

– A Dingo esetén a Vagabond Trió legénysége kiegészül a néhai Bárány zenekar énekes-dobosával, Burucs Szabolccsal, akivel magyar nyelvű, saját dalokat írunk. Egy rockabillys, bluesos beütésű hangzás van kialakulóban, amelyet leginkább fesztiválokon tudunk elképzelni. A nyáron már felvettünk hat dalt, most zajlanak az utómunkák, augusztus végén pedig megmérettetjük magunkat Veszprémben, hogy bekerülhessünk az NKA Hangfoglaló programjába. A két projekt, a Dingo és a Vagabond Trió teljesen külön fog működni, hiszen utóbbi zenéje inkább a csendes-ülős, teraszos programokhoz illeszkedik.

A leszedált életvitelt egy kis alkotással, tök jól egyensúlyozni lehet. Én az elmúlt napokban szövegeket írogatok és azokat demózom a már említett Dingo-nak. Szerencsére a Tégé még 2018 őszén felgitározta a dalokat, így van alapanyag bőséggel, amit kicsinosítva majd a többiek elé lehet vetni a próbákon, hogy tépjék darabokra… persze mindezt majd akkor ha véget ér a szobafogság. Szóval valahogy így fog kinézni egy Dingo dal: Közzétette: Vagabond Trio – 2020. március 21., szombat

– Július 28-án ott lesztek a Keszthely Street Festivalon is. Mivel készültök erre az alkalomra, és milyen fellépéseitek lesznek még a közeljövőben?

– A Street Festivalra egy másfél órás programmal készülünk: ismertebb, dinamikusabb és vidámabb dalokkal olyan előadóktól, mint például Tom Jones vagy Michael Jackson. Augusztus 17-én Keszthelyen, 19-én Hévízen lesz fellépésünk a Köszönjük, Magyarország!-hoz kapcsolódóan, augusztus 20-án Zalaszentgróton zenélünk, 30-án pedig a keszthelyi Festetics-kastély kertjében fogunk játszani.