Vadászati évadnyitó a Sohollári-völgyben Hubertus misével és új nimródok avatásával

Huszonkilencedik alkalommal hívtak a kürtök vadászati évadnyitóra szombaton délelőtt a Sohollári-völgyben.

A program Hubertus misével kezdődött, amit Csóka Péter János, a Magyar Pálos Rend tartományfőnöke celebrált. Mint fogalmazott, a vadászat a természet egyensúlyát megőrző feladat, amit az ember magára vállalt avval, hogy a csúcsragadozók helyébe lépett. Elsősorban nem táplálékszerzés és élvezet, hanem munka és szolgálat a harmónia fenntartására, hiszen számos vadnak már nincs természetes ellensége. Felhívta a figyelmet a teremtett világ pusztulására, a föld javainak felélésére, amit a mértéktelenség, az uralkodási vágy, a kényelem, a kizsákmányolás szelleme táplál. Az univerzum ajándék Istentől, amit tiszteletlenség nem célja szerint használni. Az emberiség azonban nem mozdul a helyes irányba, hiába vagyunk az utolsó pillanatban – hangoztatta.

A misét követően dr. Nádor László, a területi vadászkamara elnöke, Pálinkás Róbert, a Zala Megyei Vadászszövetség elnöke és Rosta Gyula, a Zalaerdő Zrt. vezérigazgatója felavatta az első világrekorder zalai szarvasgímet ábrázoló bronz szobrot, Kliegl Sándor Munkácsy-díjas érdemes művész alkotását. A modellt adó 12 éves szarvasbikát 1970-ben egy svájci hölgy ejtette el, Hernyék határában. A gímbika 14,1 kilogrammos (páratlan 26-os) trófeája két évig állt a világranglista élén, s az 1971-es vadászati világkiállítás emblémája volt. A szobrot a Zalaerdő Zrt. állíttatta, a zalai kamara közreműködésével.

A mű leleplezését követően a Hét Vezér Emlékhelynél zajlott a rendezvény ünnepélyes megnyitója. A megjelentek közt köszöntötték Cseresnyés Péter államtitkárt, Vigh László országgyűlési képviselőt, miniszteri biztost, valamint Balaicz Zoltánt, Zalaegerszeg polgármesterét is. Rosta Gyula mondott beszédet, kitérve arra is, hogy az 1971-es vadászati világkiállítás 50. évfordulóján, 2021-ben ismét Budapest rendezheti meg e rangos világeseményt. A kiállítás legfőbb üzenete a természet fenntarthatósága lesz, erre utal a választott mottó is: Egy a természettel 2021. A Zalaerdő Zrt. vezérigazgatója kiemelte, a világkiállítás folyamába megyénk is bekapcsolódik három attrakcióval. Jelesül a keszthelyi Vadászati Múzeum rendezvényeivel, a Sohollári-völgy vadászati évadnyitójával, valamint a zalaegerszegi országos vadpörkölt fesztivállal. Mindezek alkalmat kínálnak annak bizonyítására, hogy Zala neve nem véletlenül forrt egybe a minőségi gímszarvas állománnyal. Az említett rendezvényekhez nagyvonalú támogatást biztosít a kormány – hangoztatta a szónok. Megemlítette még, hogy jövőre kiemelt jelentőségű országos vadásznapnak ad otthont Sohollár.

A Hét Vezér Emlékhely megkoszorúzását követően megemlékeztek az elhunyt vadásztársakról, majd kitüntetések átadása következett. Nimród Vadászérem kitüntetést vehetett át Horváth János Mihály, a Zalaerdő letenyei erdészetének hivatásos vadásza, valamint Kósa György, a bánokszentgyörgyi erdészet hivatásos vadásza. A Vadászkamara Érdemérme kitüntetésben részesült Takács Árpád József, a Szévíz Völgyi Vadásztársaság elnöke, a Zalaerdő Zrt. pedig a gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakettet érdemelte ki, amit dr. Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke nyújtott át Rosta Gyulának.

Az ünnepség záróakkordjaként prof.dr. Faragó Sándor, a Soproni Egyetem professzora felavatta az új vadászokat, majd kezdetét vette az évadnyitó sokszínű kulturális és szakmai fejezete.