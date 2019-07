Terepjárók nagy csatája Hahóton

Az egyik használaton kívüli önkormányzati területen öt évvel ezelőtt kialakított off road pályát szombaton gyári és épített terepjárók vették birtokba. A technikás pálya komoly kihívás elé állította a résztvevőket.

A terepjárók izgalmas versenyére kezdetben csak néhány környékbeli volt kíváncsi, mostanra viszont a megye több pontjáról közel 60 autós nevezett. Szabó Zsolt polgármester érthetően büszke arra, hogy a megyében híre ment a viadalnak.

– A közösségépítésben nagy szerepe van a versenynek, miután a résztvevőkön kívül nézők is szép számmal érkeznek, hiszen mindegyik járgány a maga nemében egyedi külsőleg és műszakilag egyaránt – folytatta a polgármester. – A hahóti pálya ugyan nem túlságosan hosszú, mégis komoly koncentrációt igényel a teljesítése, igyekeztünk kívülről nézve és a „pilótafülkéből” is izgalmassá tenni az akadályokat. A terepjárók csatájába bekapcsolódtak még a quadosok, valamint a krosszmotorosok is kipróbálhatták magukat.

A versenyen az indulók az órával versenyeztek, de ezt követően a biztonsági követelmények betartása mellett bárki elindulhatott az akadálypályán.

Gáspár András főszervező szerint az évek során kitűnő csapat kovácsolódott össze, akiket a kihívások leküzdése tart lázban. Néhányan kizárólag a gyári kocsikban bíznak, míg másokat az épített autók nyűgöznek le. Azonban még ezek között is egyfajta egészséges rivalizálás zajlik, hiszen nem mindegy, milyen típusokat kereszteznek.

– A járgányokat terepre alkalmas, úgynevezett bütykös abronccsal szerelik fel, ezek meghajtásához némelyik kocsiban közel 200 lóerős motor duruzsol, és az is jó, ha a kocsi fordulékony – tette hozzá. – A fékekre kifejezetten figyelnek, ugyanis ezek extrém terhelésnek vannak kitéve, az utastérben pedig bukócsöveket építenek. S persze sok múlik a sofőrökön, akik az itt megszerzett tudásukat, akár közúton is kamatoztathatják.

Ottjártunkkor néhány vakmerő fiatallal is találkoztunk, ők egyszerű nyári gumival szerelt terepjáróval próbálták teljesíteni a pályát. Bár körbeértek, de az időeredményüket nem rakták a kirakatba.

Eredmények. Terepjáró: 1. Kiss Dániel 1:12,15, 2. Balogh László 1:13,76, 3. Lázár Attila 1:14,08 (mindannyian Tilaj). Quad: 1. Bakonyi Péter 1:01,71 (Gelse). Legfiatalabb nevező: ifj. Gáspár András (Hahót). Legjobb női induló: Hámori Bettina (Nagykanizsa).