Szakmai fórum a kis- és középvállalkozások fejlesztéséért

A kisvállalkozások fejlesztése került a középpontba a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezte konferencián.

A dél-zalai városban tartott kétnapos kollégiumi ülésen elsőként dr. Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, majd Balogh László, Nagykanizsa polgármestere mondott köszöntőt. A városvezető jelezte: vállalkozóbarát önkormányzat kialakítása is céljuk. A város érdeke, hogy a helyi cégek a legjobb körülmények közt dolgozhassanak, egyúttal a vállalkozásoknak is fontos, hogy dinamikusan fejlődő környezetben tevékenykedjenek.

Ezt követően Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára a minisztérium kisvállalkozásokat segítő tevékenységéről beszélt. Hangsúlyozta egyebek közt: gazdaságpolitikai és politikai szempontból is kiemelt figyelmet fordítanak a vállalkozásokra. A különböző fejlesztési irányok mellett a kkv-k támogatása, versenyképességük növelése is fő céljuk, egyebek mellett pályázatok és pénzügyi támogatások révén.

Dr. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke „Innováció és a jövő a kisvállalkozások számára” címmel tartott előadásában jelezte: Magyarország az uniós átlagnak megfelelően fejlődik az innováció és a kutatásfejlesztés területén is. E téren az ország pozícióját az elmúlt évek során nem sikerült javítani, ám mivel a jövő az innovációról fog szólni, mindent meg kell tenni a fejlődés érdekében.

– A szükséges tudást létrehozó „egységek” közül leg­gyorsabban a magyar egyetemek képesek, átalakítva, kiszolgálni a változó piacot. Az egyetemi hálózatot alkalmassá kell tenni arra, hogy professzionális tudásmenedzsmentje legyen – fogalmazott dr. Birkner Zoltán, aki arról is beszélt, hogy a vállalkozók, az egyetemek számára több új programot is indítottak.

Joerg Bauer, a Tungsram elnök-vezérigazgatója a több mint 120 éve működő céget mutatta be, amelyben fontos szerepük van a kis- és középvállalkozásoknak. Jelezte: a Közel-Keleten, köztük Szaúd-Arábiában és Egyiptomban üzleti kapcsolataik épültek ki. Az említett országok igényei komplexek: nem csak egy termék, szolgáltatás iránt érdeklődnek. A Tungsram közreműködésével a külföldi országokban számos magyar vállalkozás, köztük kkv-k mutatkozhattak be. Elhangzott: a cég hazai beszállítóinak száma folyamatosan nő. Ám a fejlődés számukra is szükséges, hogy versenyképesek maradjanak.