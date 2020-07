Órák lettek a dalos és táncos percekből Nován

A göcseji népzene és a néptánc került fókuszba azon a szombati rendezvényen, amelynek a Csádé népzenei együttes, valamint annak vezetője, Gubinecz Ákos volt a főszereplője. A délután négytől késő estig tartó rendezvény közel száz főt vonzott.

A göcseji dalos és táncos percek elnevezésű programnak volt előzménye is, hiszen Gubinecz Ákos a koronavírus-járvány miatt elrendelt karanténidőszakban online daltanításba kezdett. A szombati program egyrészt arra szolgált, hogy az ott bemutatott dalokat átismételjék az érdeklődők, de új dallamok elsajátítására is lehetőség nyílt.

– Április közepétől nyolc alkalommal tartottam online oktatást, amely iránt nagy érdeklődés mutatkozott – mondta Gubinecz Ákos. – Nagy örömömre szolgált, hogy zalai dallamokkal tudtam az ebbe a speciális körülmények között zajló daltanításba bekapcsolódókat megismertetni, ráadásul a bemutatott dalok többségét annak idején Nován jegyezte le Vajda József és Horváth Károly.

A pénteki eseményen ugyancsak zalai dallamokat mutatott be az énekes, köztük olyan párosítókat is, amelyek kifejezetten erre a vidékre jellemzőek. A motívumkincsekhez néprajzi hátteret is nyújtott az előadó, és hangszer­ismereti bemutatót tartott. A népzenei oktatást Rácz Petra és Lipusz András vezetésével, valamint a Csádé zenekar közreműködésével tánctanulás és táncház követte, itt szintén a zalai motívumokra helyezték a hangsúlyt, azokat a csárdásokat sajátíthatták el a résztvevők, amelyek elsősorban a múlt századi lakodalmakban, a különböző falusi rendezvényeken voltak divatban.

– A várakozásnak megfelelően a táncház vonzott több érdeklődőt, a tánctanításra már több mint nyolcvanan gyűltünk össze – mondta Szalay Cecília, Nova önkormányzati képviselője, aki társszervezőként működött közre a programban. – Közben volt egy természetismerettel kapcsolatos programunk is, Lelkes András természetvédelmi őr a Göcsej növény- és állatvilágáról tartott vetített képes előadást.

Szalay Cecília hozzátette, miután az önkormányzatnak a kulturális közösségépítés is fontos feladata, a jövőben nemcsak további – akár havi rendszerességű – táncházak megszervezésében gondolkodnak, de a népzenei örökséget felkaroló Göcsej Szíve Dalkör mellé akár egy tánc­csoportot is alakítanának a településen. A képviselő úgy fogalmazott: van egy induló küldetéstudatuk, először rá kell döbbenteniük a helybélieket, hogy mennyire sokszínű kulturális örökséggel, milyen gazdag hagyományokkal rendelkezik a település, majd egy következő lépésben annak megélését mindennapivá kell tenni.

Gubinecz Ákosra és társaira ezen a héten ugyancsak fontos feladat vár, hiszen hétfőn vette kezdetét a Csádé zenekar által szervezett III. Göcseji Népzenei és Néptánctábor, amelynek keretében 16 év alatti fiataloknak tartanak oktatást. A tábor munkájában nemcsak zalaiak vesznek részt, az ország számos pontjáról akadtak jelentkezők, köszönhetően egyrészt annak, hogy a népzenei együttes egyre ismertebb a Kárpát-medencében, illetve a vezetője maga is tanít a Zeneművészeti Akadémia gyakorló intézményében, a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumban.

A szécsiszigeti Andrássy-Szapáry kastélyban zajló tábor pénteken gálaműsorral zárul, ahol az öt nap alatt elsajátított ismereteket mutatják be a résztvevők.